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Spor, Basketbol

Karşıyaka, konuk ettiği Yunanistan temsilcisi Kolossos H Hotels'i yendi

Basketbol Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. hafta maçında Karşıyaka, konuk ettiği Yunanistan temsilcisi Kolossos H Hotels'i 95-79 yendi.

Metin Aydemir  | 12.11.2024 - Güncelleme : 12.11.2024
Karşıyaka, konuk ettiği Yunanistan temsilcisi Kolossos H Hotels'i yendi

İzmir

Karşıyaka, bu sonuçla gruptaki üçüncü galibiyetini aldı. Kolossos H Hotels ise dördüncü maçından da yenilgiyle ayrıldı.

Bu arada, ikinci yarının ilk dakikalarında konuk ekibin hücumunda çalınan faulün ardından çıkan tartışmada Karşıyaka'dan Boutsiele ile Kolossos H Hotels'ten Danusevicius diskalifiye edildi.

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