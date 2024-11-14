Dolar
34.36
Euro
36.37
Altın
2,563.24
ETH/USDT
3,189.50
BTC/USDT
91,386.00
BIST 100
9,394.66
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Girne Askeri Hastanesi Açılış Töreni"nde konuşuyor
logo
Spor, Basketbol

Kadınlar Basketbol Cumhurbaşkanlığı Kupası, 4 Aralık'ta sahibini bulacak

Kupa mücadelesinde Fenerbahçe Opet ile ÇBK Mersin karşı karşıya gelecek.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 14.11.2024 - Güncelleme : 14.11.2024
Kadınlar Basketbol Cumhurbaşkanlığı Kupası, 4 Aralık'ta sahibini bulacak

İstanbul

29. Kadınlar Basketbol Cumhurbaşkanlığı Kupası, 4 Aralık Çarşamba günü oynanacak final maçıyla sahibini bulacak.

Kupa mücadelesinde ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve ING Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Opet ile geçen sezonu ikinci sırada bitiren ve kupada final oynayan ÇBK Mersin, karşı karşıya gelecek.

Ankara Spor Salonu'ndaki final karşılaşması, 4 Aralık Çarşamba günü saat 19.00'da başlayacak.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünyanın en büyük savunma sanayisi şirketlerinden ASELSAN, 49 yaşını kutluyor
2024-YKS spor bilimleri için ÖZYES ek yerleştirme sonuçları açıklandı
RTÜK Başkanı Şahin, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'nda soruları yanıtladı
Karabük'te 2 otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı
Türkiye ile Katar arasında 8 anlaşma imzalandı

Benzer haberler

Kadınlar Basketbol Cumhurbaşkanlığı Kupası, 4 Aralık'ta sahibini bulacak

Kadınlar Basketbol Cumhurbaşkanlığı Kupası, 4 Aralık'ta sahibini bulacak

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet