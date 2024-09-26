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Spor, Basketbol

Kadın basketbolunda Süper Lig 7 şehrin takımıyla oynanacak

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin yeni sezonunda, 7 şehirden 13 takım mücadele edecek. Bu yıl 45. kez düzenlenecek Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde İstanbul'dan 4, Ankara'dan 3 takım yer alacak.

Erkan Tiryaki  | 26.09.2024 - Güncelleme : 26.09.2024
Kadın basketbolunda Süper Lig 7 şehrin takımıyla oynanacak

Ankara

Ligin 45. sezonu 28 Eylül Cumartesi günü oynanacak maçlarla başlayacak. Her hafta bir takımın "bay" geçeceği ligde ilk 8'e giren takımlar play-off bileti alacak. Son üç takım ise küme düşecek.

7 şehirden takım olacak

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon 7 şehrin ekibi yer alırken, en fazla İstanbul'dan (4) takım katılım gösterecek. Ankara'dan üç, Mersin'den iki, Muğla, Zonguldak, Kayseri ve Kocaeli'nden birer takım ligde yer alacak.

İstanbul'dan Fenerbahçe, Galatasaray Çağdaş Faktoring, Beşiktaş ve Emlak Konut, Ankara'dan ise OGM Ormanspor, Nesibe Aydın ve BOTAŞ ligde mücadele verecek.

Mersin'i ÇBK Mersin ile İlkem Yapı Tarsusspor, Muğla'yı YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol, Zonguldak'ı Zonguldakspor Basket 67, Kayseri'yi Melikgazi Kayseri Basketbol, Kocaeli'yi ise Danilos Pizza temsil edecek.

Salonlar

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon mücadele edecek takımların iç saha maçlarını oynayacağı salonlar ve kapasiteleri şöyle:

TakımŞehirSalonKapasite
FenerbahçeİstanbulMetro Enerji2500
Galatasaray Çağdaş FaktoringİstanbulSinan Erdem16500
BeşiktaşİstanbulBeşiktaş Akatlar3200
Emlak KonutİstanbulBaşakşehir / Ahmet Cömert3012 / 2200
OGM OrmansporAnkaraM. Sait Zarifoğlu2000
BOTAŞAnkaraAnkara10400
Nesibe AydınAnkaraTOBB ETÜ2000
ÇBK MersinMersinServet Tazegül7500
İlkem Yapı TarsussporMersinServet Tazegül7500
YTR Gayrimenkul Bodrum BasketbolMuğlaBodrum3925
Zonguldakspor Basket 67ZonguldakSite Spor1500
Melikgazi Kayseri BasketbolKayseriKadir Has Kongre Merkezi7500
Danilos PizzaKocaeliŞehit Polis Reep Topaloğlu5000


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