Euro
9.44
Dolar
8.01
BIST 100
1,399.76
Altın
1,727.88
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Basketbol

Kadın basketbolunda play-off'ta Ankara'da derbi heyecanı yaşanacak

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde yarın iki Ankara takımı OGM Ormanspor ile Çankaya Üniversitesi play-off çeyrek final serisinin ilk maçında karşılaşacak.

Erkan Tiryaki   | 26.03.2021
Kadın basketbolunda play-off'ta Ankara'da derbi heyecanı yaşanacak

Ankara

M. Sait Zarifoğlu Spor Salonu'nda oynanacak OGM Ormanspor-Çankaya Üniversitesi maçı saat 16.30'da başlayacak.

Bu iki takım arasında normal sezonda oynanan maçları OGM Ormanspor kazandı. Yeşil-beyazlılar, sahasında 88-68 yendiği rakibini deplasmanda da 71-69 mağlup etti. Normal sezonu 16 galibiyet, 10 yenilgiyle 4. sırada bitiren OGM Ormanspor seride saha avantajına sahip olacak. Normal sezonda 15 galibiyet, 11 yenilgi alan Çankaya Üniversitesi ise 5. sıradan play-off'a girdi.

Serinin ikinci maçı 30 Mart Salı günü oynanacak. İlk iki maçta karşılıklı galibiyetler alınırsa yarı finale çıkan takımı 2 Nisan Cuma günü oynanacak müsabaka belirleyecek.

Seriyi geçen takım yarı finalde Fenerbahçe Öznur Kablo-Hatay Büyükşehir Belediyespor serisinin galibiyle karşılaşacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Meksika Kovid-19 kaynaklı can kaybı 200 bini aşan 3. ülke oldu
Arjantin'de Sinopharm aşısının 60 yaş üstü kişilere uygulanması onaylandı
COVAX kapsamında Afrika'da 44 ülkeye Kovid-19 aşısı gönderildi
Meksika'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 200 bini geçti
Umman ve Katar'da Kovid-19 tedbirlerinin artırılması yönünde kararlar alındı

Benzer haberler

Kadın basketbolunda Ankara'da derbi heyecanı yaşanacak

Kadın basketbolunda Ankara'da derbi heyecanı yaşanacak

Anadolu Efes son iç saha maçını 20 sayı farkla kazandı

Bir basketbolcudan daha fazlası: Satou Sabally

NBA'de Cedi Osman'ın 8 sayıyla oynadığı maçta Cavaliers, Bulls'u 103-94 yendi

NBA'de Cedi Osman'ın 8 sayıyla oynadığı maçta Cavaliers, Bulls'u 103-94 yendi
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde yarın Olympiakos'a konuk olacak

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde yarın Olympiakos'a konuk olacak
Beşiktaş'ın genç basketbolcusu Alperen Şengün, NBA'ye erken gitmek istiyor

Beşiktaş'ın genç basketbolcusu Alperen Şengün, NBA'ye erken gitmek istiyor