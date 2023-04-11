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Spor, Basketbol

İlk kez düzenlenen Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi başladı

İlk kez düzenlenen Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi, TOFAŞ Kulübünün ev sahipliğinde başladı.

Mustafa Yılmaz  | 11.04.2023 - Güncelleme : 11.04.2023
İlk kez düzenlenen Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi başladı Fotoğraf: Mustafa Yılmaz/AA

Bursa

Sekiz farklı ülkeyi temsil eden 10 Basketbol Şampiyonlar Ligi kulübünün 18 yaş altı takımları, kupa için Bursa'da mücadele ediyor.

TOFAŞ Spor Salonu ve Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan maçlarının ardından gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar yarı finalde eşleşecek. Yarı finalin galipleri de kupa mücadelesi için finale çıkacak.

Youtube üzerinden canlı yayımlanan karşılaşmalar sonunda gruplarında 3. ve 4. olan takımlar 5. ve 8. sıralar için klasman maçları oynayacak. Her grupta 5. sırada yer alan ekipler ise 9. sıra için karşı karşıya gelecek.

Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin ilk şampiyonu, 15 Nisan Cumartesi günü TOFAŞ Spor Salonu'nda belli olacak.

TOFAŞ ilk maçında Alman rakibini yendi

Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde turnuvanın ilk maçına çıkan TOFAŞ, Alman rakibi Porsche BBA Ludwigsburg'u 80-68 yendi.

Karşılaşmanın ilk çeyreğini 29-19 önde geçen TOFAŞ, devreyi de 41-30 önde tamamladı. Üçüncü periyotta 64-48'lik üstünlük yakalayan TOFAŞ, karşılaşmayı 80-68 kazandı.

Karşılaşmada 24 sayı üreten Can Çevikel ile 19 sayı atan Özgür Cengiz takımlarının galibiyetine katkı verdi.

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