Galatasaray Tunç Holding'i 64-50 yenen Fenerbahçe, seriyi eşitledi

Yalova
Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk çeyreğini Fenerbahçe, 16-7 önde tamamladı. Çekişmeli geçen ikinci periyotta da rakibine üstünlük kuran sarı-lacivertliler, devre arasına 35-24'lük avantajla girdi.
Müsabakanın üçüncü periyodu sonunda da üstünlüğü elinde Fenerbahçe, final çeyreğine 51-36 önde girmiş oldu. Maçın son çeyreğinde Galatasaray geri dönmeye çalışsa da karşılaşmadan 64-50 galip ayrılan Fenerbahçe, seride durumu 1-1 yaptı.
İki takım, yarın Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda serinin üçüncü maçında kozlarını paylaşacak. Bu müsabakayı kazanacak takım, finalde Gazişehir Gaziantep'in rakibi olacak.
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