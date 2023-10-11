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Spor, Basketbol

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın isim sponsoru Çağdaş Faktoring oldu

Galatasaray Kulübü ile Çağdaş Faktoring arasında sarı-kırmızılı kadın basketbol takımının isim hakkı için sponsorluk anlaşması imzalandı.

Ercan Çakar  | 11.10.2023 - Güncelleme : 11.10.2023
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın isim sponsoru Çağdaş Faktoring oldu

İstanbul

Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta gerçekleştirilen sponsorluk anlaşmasının imza törenine, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile Çağdaş Faktoring Yönetim Kurulu Başkanı ve sarı-kırmızılı kulübün yönetim kurulu üyesi Dikran Gülmezgil katıldı.

Kulübün yönetim kurulu üyelerinden Mehmet Cibara'nın da yer aldığı toplantıda konuşan Dursun Özbek, Çağdaş Faktoring'in geçen yıl da kadın basketbol takımına sponsor olduğunu hatırlatarak, "Bu destek için Çağdaş Faktoring ve Sayın Dikran Gülmezgil'e teşekkürlerimi iletiyorum. Sponsorluklarımızı devam ettirmemiz hem markalarımız hem de Galatasaray için oldukça önemli. Bu destekle Galatasaray'ımızı sürdürülebilir başarıya götüreceğimize inanıyorum. Dikran Bey aynı zamanda yönetim kurulunda bizimle beraber çalışan, Galatasaray'ın ihtiyacı olan her yerde desteğini veren bir arkadaşım. İyi bir Galatasaraylı. Her zaman yanımızda olduğu için kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bütün branşlar gibi kadın basketbol takımının da kendileri için çok değerli olduğunu vurgulayan Özbek, "Avrupa'nın en büyük kupasını kazanmış bir basketbol geleneğini, aynı başarıyla devam ettirmemiz gerekiyor. Yakın zamanda bir hoca değişikliğine gittik. Kısa zamanda aynı başarıları yeniden yakalamak en büyük hedefimiz. Bu anlaşmanın, Galatasaray'a, Çağdaş Faktoring'e ve Türk sporuna hayırlı olmasını temenni ediyorum." şeklinde görüş belirtti.

Dursun Özbek, yaptıkları sponsorluk anlaşmasının ucunun açık olduğunu, Çağdaş Faktoring'in takımın ihtiyacı olan her noktada destek vereceğini dile getirdi.

Dikran Gülmemizgil de Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'na tekrar sponsor olmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Bu yola çıkarken hedefimiz belliydi. Avrupa'nın en büyük kupasını kazanıp, bizi büyük başarılara ulaştırmış olan kadın basketbol takımımızın aynı başarı kültürünü devam ettirmesini sağlamak. Geçen sene bu konuda ilk adımı attık. Avrupa Kupası'nı finalde kaybettik. Bu sene yine yarışacağımız her kulvarda şampiyonluk peşinde koşan bir takım için hep birlikte çalışıyoruz." diye konuştu.

Bu sezon için iddialı bir kadro kurduklarını ve yeni bir başantrenörle çalışacaklarını aktaran Gülmezgil, "Transfer ettiğimiz çok önemli 2 oyuncumuzu şu ana kadar oynatamadık. 1-2 transferimiz daha olacak. Biz hoca kısmında kan değişikliğinin olması gerektiğini düşündük. İddialıyız. Daha iyi olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Yönetim kurulu üyesi Mehmet Cibara da Çağdaş Faktoring ile uyumlu bir çalışma içinde olduklarını vurgulayarak, "Bu sene bütün şubelerimiz Avrupa'da başarıyı ve kupayı hedefliyor. Yeni hocamız, teknik ekibimiz ve oyuncularımıza şimdiden başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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