Galatasaray Çağdaş Faktoring, FIBA Avrupa Kupası'nda yarın Cadi La Seu'ya konuk olacak
Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında İspanya temsilcisi Cadi La Seu'yla deplasmanda karşılaşacak.
İstanbul
İspanya'nın Lleida kentindeki Seu d'Urgell Spor Sarayı'nda oynanacak mücadele yarın TSİ 21.00'de başlayacak.
Son 16 turunda Fransa'nın Basket Lattes ekibiyle eşleşen sarı-kırmızılılar, rakibini her iki mücadelede de mağlup ederek çeyrek finale yükselmişti.
İspanya ekibi Cadi La Seu da bir başka Fransız temsilcisi Carolo Basket'i eleyerek çeyrek final bileti aldı.
İki ekip, bu maçın rövanşında 1 Mart'ta Ahmet Cömert Spor Salonu'nda karşılaşacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.