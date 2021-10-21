Dolar
9.26
Euro
10.78
Altın
1,784.11
ETH/USDT
3,730.20
BTC/USDT
60,918.00
BIST 100
1,433.52
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Basketbol, Dünyadan Spor

Furkan 22 sayı attı, 76ers sezona galibiyetle başladı

Amerikan Basketbol Ligi'nde milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın 22 sayı attığı maçta New Orleans Pelicans'ı deplasmanda 117-97 yenen Philadelphia 76ers, sezona galibiyetle başladı.

Yunus Kaymaz   | 21.10.2021
Furkan 22 sayı attı, 76ers sezona galibiyetle başladı

İstanbul

NBA'de yeni sezona 11 maçla devam edildi. 76ers'ın Pelicans' 20 sayı farkla yendiği mücadelede Furkan Korkmaz salonun en skorer oyuncularından biri oldu.

20 dakika süre alan milli basketbolcu, üç sayılık atışlarda 4'te 4 isabet sağlarken, karşılaşmayı 22 sayı, 5 asistle tamamladı.

Joel Embiid'in 22 sayı, 6 ribaunt, 5 asistle oynadığı 76ers'ta, Tobias Harris 20 sayı, 12 ribaunt, 2 asist, Tyrese Maxey de 20 sayı, 7 ribaunt ve 5 asistlik performans sergiledi.

Ev sahibi ekipte 25 sayı, 7 ribaunt, 6 asistle oynayan Brandon Ingram, maçın en skorer ismi oldu.

Cedi'nin 15 sayısı galibiyete yetmedi

Milli basketbolcu Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, deplasmanda Memphis Grizzlies'e 132-121 mağlup oldu.

Grizzlies'ta 37 sayı, 6 ribaunt, 6 asistle oynayan Ja Morant, galibiyete önemli katkı sağladı. Desmond Bane, 22 sayı, 3 ribaunt, 3 asist, De'Anthony Melton, 20 sayı, 4 ribaunt, 3 asistle salondan ayrıldı.

Karşılaşmada 17 dakika süre alan Cedi Osman'ın 15 sayı, 2 ribaunt, 1 asistlik performans sergilediği konuk ekipte, Jarrett Allen 25 sayı, 4 ribaunt, 1 asist, Evan Mobley ve Collin Sexton 17'şer sayı üretti.

Alperen ilk maçta göz doldurdu

Houston Rockets formasıyla NBA kariyerinin ilk resmi maçına çıkan Alperen Şengün, 124-106 kaybettikleri Minnesota Timberwolves mücadelesinde 19 dakika süre aldı.

Serbest atışlarda 5'te 5 isabet bulan Alperen, 11 sayı, 6 ribaunt, 2 asist ve 3 top çalma istatistikleriyle oynadı.

Rockets'ta Christian Wood 16 sayı, 9 ribaunt, 3 asist, Eric Gordon 15, Kevin Porter Jr. ve Daniel Thies 11'er sayıyla maçı tamamladı.

Sezona galibiyetle başlayan Timberwolves'ta ise Karl-Anthony Towns, 30 sayı, 10 ribaunt, Anthony Edwards 29 sayı, 6 ribauntla galibiyetin mimarı oldu.

Sonuçlar

Charlotte Hornets - Indiana Pacers: 123-122

Detroit Pistons - Chicago Bulls: 88-94

New York Knicks - Boston Celtics: 138-134

Toronto Raptors - Washington Wizards: 83-98

Minnesota Timberwolves - Houston Rockets: 124-106

Memphis Grizzlies - Cleveland Cavaliers: 132-121

New Orleans Pelicans - Philadelphia 76ers: 97-117

San Antonio Spurs - Orlando Magic: 123-97

Utah Jazz - Oklahoma City Thunder: 107-86

Portland Trail Blazers - Sacramento Kings: 121-124

Phoenix Suns - Denver Nuggets: 98-110

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ukrayna'da Kovid-19 salgınında en yüksek vaka ve ölüm sayısı görüldü
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 220 milyonu geçti
Türkiye'de 29 bin 760 kişinin testi pozitif çıktı, 214 kişi yaşamını yitirdi
Moderna'nın kurucusu Kovid-19 aşılarıyla ilgili internetteki 'tehlikeli bilgilere' karşı uyardı
İngiltere Sağlık Bakanı'ndan kışın günlük Kovid-19 vaka sayılarının 100 bine ulaşabileceği uyarısı

Benzer haberler

Furkan 22 sayı attı, 76ers sezona galibiyetle başladı

Furkan 22 sayı attı, 76ers sezona galibiyetle başladı

Elit sporcuların 'aşı' çıkmazı kariyerlerini etkiliyor

Fenerbahçe Beko Real Madrid'e konuk olacak

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde ilk galibiyet peşinde

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde ilk galibiyet peşinde

NBA tarihinin en iyi 75 oyuncusu listesinin ilk bölümü açıklandı

NBA tarihinin en iyi 75 oyuncusu listesinin ilk bölümü açıklandı
NBA şampiyonu Bucks sezonu galibiyetle açtı

NBA şampiyonu Bucks sezonu galibiyetle açtı