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Spor, Basketbol

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında kazandı

Süha Gür  | 24.04.2024 - Güncelleme : 24.04.2024
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında kazandı

İstanbul

Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında Fenerbahçe Beko, normal süresi 81-81 eşitlikle biten müsabakanın uzatma dakikalarında deplasmanda Monaco'yu 95-91 yendi ve seride 1-0 öne geçti.

Üç galibiyete ulaşan ekibin Dörtlü Final'e yükseleceği seride ikinci maç, 26 Nisan Cuma günü yine Monaco'da oynanacak.

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