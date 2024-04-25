Dolar
32.56
Euro
34.90
Altın
2,321.95
ETH/USDT
3,148.10
BTC/USDT
64,311.00
BIST 100
9,744.41
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gelibolu Yarımadasında “Çanakkale Kara Savaşları'nın 109. Yılı Anma Etkinlikleri” kapsamında Yalnız Çam’da Avustralya anma töreni düzenleniyor Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ankara’da “Türkiye Bakkallar ve Bayiler Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Oda Başkanları Bilgilendirme, İstişare ve Değerlendirme Toplantısı”nda konuşuyor
logo
Spor, Futbol

NBA play-off'larında Heat, Celtics'i yenerek seriyi 1-1 yaptı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'ları ilk turunda Miami Heat, deplasmanda Boston Celtics'i 111-101 yenerek seriyi 1-1 yaptı.

Yunus Kaymaz  | 25.04.2024 - Güncelleme : 25.04.2024
NBA play-off'larında Heat, Celtics'i yenerek seriyi 1-1 yaptı

Istanbul

NBA play-off'larına 2 maçla devam edildi. Play-in oynayarak 8. sırayı alan Heat, Doğu Konferansı'nı zirvede tamamlayan Celtics'i 10 sayı farkla yenerek seriyi eşitledi.

5 ismin çift hanelere ulaştığı Heat'te, Tyler Herro 24 sayı, 14 asist, Bam Adebayo 21 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptı. Caleb Martin 21, Jaime Jaquez 14, Nikola Jovic 11 sayı kaydetti.

Celtics'te Jaylen Brown 33 sayı, 8 ribaunt, Jayson Tatum 28 sayı, 8 ribauntla oynadı.

Thunder, seride 2-0 öne geçti

Batı Konferansı'nda normal sezonu zirvede tamamlayan Oklahoma City Thunder, New Orleans Pelicans'ı 124-92 yenerek seride 2-0 öne geçti.

Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 33 sayı, 5 asist, Chet Holmgren 26 sayı, 7 ribaunt, Jalen Williams 21 sayı, 7 asist, 5 ribauntla galibiyete katkıda bulundu.

Pelicans'ta ise Jonas Valanciunas 19 sayı, 7 ribaunt, Brandon Ingram ve Herbert Jones 18'er sayıyla mücadele etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ticaret Bakanlığı ekipleri 5 ilde kafe ve restoranları denetledi
TRT İspanyolca yayın hayatına başlıyor
Orman Genel Müdürlüğü 64 geçici işçi alacak
Türkiye ve dünya gündemi
"Bozdoğan-29" operasyonlarında 23 DEAŞ şüphelisi yakalandı

Benzer haberler

NBA play-off'larında Heat, Celtics'i yenerek seriyi 1-1 yaptı

NBA play-off'larında Heat, Celtics'i yenerek seriyi 1-1 yaptı

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında kazandı

Panathinaikos, İsrail takımı karşısındaki yenilgiyi hakemlerin siyasi kararlarına bağladı

Alperen Şengün, NBA'de en çok gelişme gösteren 3. oyuncu oldu

Alperen Şengün, NBA'de en çok gelişme gösteren 3. oyuncu oldu
NBA play-off'larında Timberwolves, Suns'ı yenerek seriyi 2-0 yaptı

NBA play-off'larında Timberwolves, Suns'ı yenerek seriyi 2-0 yaptı
Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos AKTOR, Maccabi Playtika'ya 91-87 mağlup oldu

Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos AKTOR, Maccabi Playtika'ya 91-87 mağlup oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet