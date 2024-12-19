Fransa'da basketbol maçında İsrailli taraftarlar Filistin bayraklı genci darbetti
Fransa'da Nanterre ile İsrail'in Hapoel Holon basketbol takımları arasındaki müsabakada, sahaya Filistin bayrağıyla inen genç, İsrailli taraftarlarca darbedildi.
Paris
Başkent Paris'in banliyösü Nanterre'de oynanan maçta, Nanterre ile İsrail'in Hapoel Holon basketbol takımları karşılaştı.
Sosyal medyada yer alan görüntülerde, maç sırasında sahaya Filistin bayrağıyla inen ve kendini kovalayan güvenlik görevlilerinden kaçarak tribüne giren gencin, İsrailli taraftarlarca darbedildiği görülüyor.
🎥 Fransa'da İsrail takımına Filistin protestosu— AA SPOR (@aa_spor) December 18, 2024
🏀FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Fransa ekibi Nanterre ile İsrail temsilcisi Hapoel Holon maçında Filistin bayrakları ile sahaya giren taraftarlar İsrail’in Filistin’deki katliamlarına tepki gösterdi.pic.twitter.com/TdEj6JS8pk
Araya giren polis, İsrail takımının taraftarlarını uzaklaştırırken, Filistin destekçisi taraftarlara sert müdahalede bulundu.
Bu sırada, İsrailli taraftarlar ise Filistin destekçisi taraftarlara hakaret etti.
Cergy-Pontoise İdari Mahkemesi, Nanterre Belediyesinin, müsabakanın seyircisiz oynanmasına dair kararını bugün iptal etmişti.
Filistin destekçilerinin, müsabakaya karşı Nanterre'de düzenlemeyi planladığı gösteriye de yasak getirilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.