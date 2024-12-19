Dolar
35.05
Euro
36.43
Altın
2,590.36
ETH/USDT
3,635.20
BTC/USDT
100,400.00
BIST 100
9,915.76
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Basketbol, Dünyadan Spor, İsrail-Filistin çatışması

Fransa'da basketbol maçında İsrailli taraftarlar Filistin bayraklı genci darbetti

Fransa'da Nanterre ile İsrail'in Hapoel Holon basketbol takımları arasındaki müsabakada, sahaya Filistin bayrağıyla inen genç, İsrailli taraftarlarca darbedildi.

Esra Taşkın  | 19.12.2024 - Güncelleme : 19.12.2024
Fransa'da basketbol maçında İsrailli taraftarlar Filistin bayraklı genci darbetti

Paris

Başkent Paris'in banliyösü Nanterre'de oynanan maçta, Nanterre ile İsrail'in Hapoel Holon basketbol takımları karşılaştı.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, maç sırasında sahaya Filistin bayrağıyla inen ve kendini kovalayan güvenlik görevlilerinden kaçarak tribüne giren gencin, İsrailli taraftarlarca darbedildiği görülüyor.

Araya giren polis, İsrail takımının taraftarlarını uzaklaştırırken, Filistin destekçisi taraftarlara sert müdahalede bulundu.

Bu sırada, İsrailli taraftarlar ise Filistin destekçisi taraftarlara hakaret etti.

Cergy-Pontoise İdari Mahkemesi, Nanterre Belediyesinin, müsabakanın seyircisiz oynanmasına dair kararını bugün iptal etmişti.

Filistin destekçilerinin, müsabakaya karşı Nanterre'de düzenlemeyi planladığı gösteriye de yasak getirilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan, Al Jazeera televizyonuna Suriye’ye ilişkin değerlendirmelerde bulundu
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Ardahan'da kar nedeniyle yarın eğitime ara verildi
DMM'den "45 kişinin katledildiği davada terör örgütü DEAŞ üyeleri tahliye edildi" iddiasına yalanlama
Nuri Demirağ'ın torunu Prof. Dr. Banu Onaral vefat etti

Benzer haberler

Fransa'da basketbol maçında İsrailli taraftarlar Filistin bayraklı genci darbetti

Fransa'da basketbol maçında İsrailli taraftarlar Filistin bayraklı genci darbetti

İsrail, Lübnan ile ateşkesi 22. gününde, 5 kez ihlal etti

Uluslararası Af Örgütü'nden AB liderlerine, "Gazze soykırımını durdurun" çağrısı

BMGK üyeleri, Gazze'de ateşkes talep ederken, Batı Şeria'da İsrail'in faaliyetlerine karşı uyardı

BMGK üyeleri, Gazze'de ateşkes talep ederken, Batı Şeria'da İsrail'in faaliyetlerine karşı uyardı
Türk Kızılay, İsrail'in yıkımına uğrayan Lübnan'ın güneyinde ihtiyaç sahiplerine yardım dağıttı

Türk Kızılay, İsrail'in yıkımına uğrayan Lübnan'ın güneyinde ihtiyaç sahiplerine yardım dağıttı
Fransa'da "kapanmayı" önleyecek özel bütçe tasarısı parlamentodan geçti

Fransa'da "kapanmayı" önleyecek özel bütçe tasarısı parlamentodan geçti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet