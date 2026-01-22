Dolar
Dünya

Fransız yargıç, ABD'li yetkililerin Le Pen'in seçim yasağına karşı lobi çalışması yaptığını ileri sürdü

Fransız yargıç, ABD'li yetkililerin ülkede seçim yasağı getirilen ve yargılanma süreci devam eden aşırı sağcı siyasetçi Marine Le Pen'in yasağına karşı davayı "hukuki değil siyasi bir dava" gibi göstermek için lobi çalışmaları yaptığını iddia etti.

Şeyma Yiğit  | 22.01.2026 - Güncelleme : 22.01.2026
Fransız yargıç, ABD'li yetkililerin Le Pen'in seçim yasağına karşı lobi çalışması yaptığını ileri sürdü Fotoğraf: Mustafa Yalçın/AA

Ankara

Fransız yargıç Magali Lafourcade, France 5 kanalında konuk olduğu programda, ABD Paris Büyükelçiliğinin talebi üzerine 28 Mayıs 2025’te iki ABD'li yetkili ile görüştüğünü belirtti.

Görüşmenin ilk başta "Fransa'nın müttefikleri ile insan hakları üzerine yaptığı bir görüşme" olacağını sandığını dile getiren Lafourcade, daha sonra ABD'li yetkililerin görüşmede hızlı bir şekilde Le Pen'in cezai durumunu ele aldıklarını anlattı.

Fransız yargıç, yetkililerin Le Pen hakkındaki davanın "hukuki değil siyasi bir dava olduğunu" gösterecek deliller toplamaya çalıştığını ileri sürdü.

ABD'nin belgeler toplayarak Fransız kamuoyuna "müdahale arayışında" olduğu değerlendirmesinde bulunan Lafourcade, görüşmenin ardından Fransa Dışişleri Bakanlığını bilgilendirdiğini anlattı.

Lafourcade, "Bu görüşmenin içeriği konusunda Dışişleri Bakanlığını uyardım. Bunun görevim olduğunu düşündüm." şeklinde konuştu.

Bu tür görüşmelerin ABD'de Başkan Donald Trump hükümetinin farklı ülkelerdeki yargı sistemine yönelik "gözdağı" olarak niteleyen Fransız yargıç, dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

Olay

Le Pen'in, Avrupa Birliği (AB) fonlarını zimmetine geçirmekten yargılandığı davada Paris Ceza Mahkemesi, aşırı sağcı lider hakkında 31 Mart 2025'te 5 yıl siyasi yasak getirilmesine, 2 yılı ertelenmiş, 2 yılı elektronik kelepçeyle gözetim altında tutulmak üzere 4 yıl hapis ve 100 bin avro para cezasına hükmetmişti.

Mahkemenin kararı, Le Pen'in cezasını hapishanede çekmeyeceği anlamına gelirken, avukatları karara itiraz etmişti.

Le Pen, hakkında verilen 5 yıllık siyasi yasak kararına ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) geçici tedbir talebi başvurusunda bulunmuş, AİHM bu talebi 9 Temmuz 2025'te reddetmişti.

Le Pen hakkındaki siyasi yasağın itirazına ilişkin dava ise 13 Ocak'ta Paris'te görülmeye başlamıştı.


