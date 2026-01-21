Dolar
43.29
Euro
50.70
Altın
4,861.95
ETH/USDT
2,951.20
BTC/USDT
89,096.00
BIST 100
12,638.47
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti TBMM Grup Toplantısı AK Parti TBMM Grup Toplantısı Fenerbahçe-Aston Villa maçına doğru
logo
Dünya

Fransa'dan Grönland'da NATO tatbikatı düzenlenmesi çağrısı

﻿Fransa'nın Grönland'da NATO tatbikatı düzenlemesi çağrısında bulunduğu belirtildi.

Esra Taşkın  | 21.01.2026 - Güncelleme : 21.01.2026
Fransa'dan Grönland'da NATO tatbikatı düzenlenmesi çağrısı

Paris

Fransız basınındaki haberlere göre, Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada "Fransa, Grönland'da bir NATO tatbikatı talep etti ve buna katkı sağlamaya hazır." ifadesi kullanıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a yakın kaynaklar, Fransa'nın Danimarka'nın Grönland'daki tatbikatına katılmasıyla aynı nedenden ötürü bu bölgede bir NATO tatbikatı istediğini belirtti.

Kaynaklar, Arktik bölgesindeki güvenliğin ciddiye alınması nedeniyle Fransa'nın ABD Başkanı Donald Trump'a bir mesaj göndermek istediğini ifade etti.

Fransa dahil farklı Avrupa ülkeleri geçen hafta Grönland'daki müşterek tatbikatlara katılması için bölgeye askerler göndermişti.

Paris hükümetinin geçen hafta bölgeye yaklaşık 15 asker gönderdiği aktarılmıştı.

Trump'ın Grönland tehdidi

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin "ulusal güvenlik amacıyla Grönland'a ihtiyacının olduğunu" ve bunun "inşa edilen Altın Kubbe için hayati önem taşıdığını" ifade etmişti.

Washington'da bir araya gelen ABD, Danimarka ve Grönland dışişleri bakanlarının görüşmesi sonrasında da temel anlaşmazlıkların devam ettiği belirtilmiş, ABD'nin Grönland'ı "ele geçirme arzusunun açık" olduğu kaydedilmişti.

Danimarka Krallığı'na bağlı özerk bölge Grönland, daha önce ABD tarafından gelen ve egemenliğin devredilmesini de içeren yaklaşımları reddetmişti.

Danimarka, son dönemde müttefiklerle birlikte bölgedeki askeri işbirliğini artırma çağrısı yapmıştı. Bu kapsamda Avrupa ülkeleri, küçük askeri birlikler ve subayları Grönland'a göndereceklerini açıklamıştı.

Trump, bunun üzerine Grönland ile ilgili tartışmalarda dünya barışının tehlikede olduğunu savunarak, ABD'nin Grönland'ı almasına karşı çıktıkları gerekçesiyle Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Finlandiya'ya gümrük vergileri getireceğini açıklamıştı.

Bu 8 Avrupa ülkesi için 1 Şubat'tan itibaren yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacağını, 1 Haziran'dan sonra vergi oranının yüzde 25'e çıkarılacağını belirten Trump, Grönland'ın tamamen ve eksiksiz olarak satın alınmasına ilişkin bir anlaşmaya varılana kadar oranın böyle kalacağını bildirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Diyanet yurt dışında görevlendirmek üzere 100 din görevlisi alacak
Güngören'de öldürülen Atlas Çağlayan'ın hastaneye getirildiği anların görüntülerine ulaşıldı
Jandarmadan Meriç Nehri'nde "güvenli sular" mesaisi
Yoğun kar yağışı Cudi Dağı eteklerindeki göçerleri sevindirdi
Kara yollarında emniyetli ve güvenli tır park alanları önceliklendirilecek
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

AB'den ABD'ye "yol ayrımına geldik" uyarısı

AB'den ABD'ye "yol ayrımına geldik" uyarısı

Fransa'dan Grönland'da NATO tatbikatı düzenlenmesi çağrısı

Avustralya'nın NATO Temsilcisi, Rusya'daki Kuzey Kore askerlerinin savaş deneyimi kazandığını belirtti

Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un teklif ettiği G7 toplantısına katılmayacağını söyledi

Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un teklif ettiği G7 toplantısına katılmayacağını söyledi
Trump, ABD olmadan NATO'nun "çok da güçlü olmayacağını" savundu

Trump, ABD olmadan NATO'nun "çok da güçlü olmayacağını" savundu
Kanada Başbakanı Carney, Arktik egemenliği konusunda Grönland ve Danimarka'nın yanında olduklarını söyledi

Kanada Başbakanı Carney, Arktik egemenliği konusunda Grönland ve Danimarka'nın yanında olduklarını söyledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet