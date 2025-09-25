Dolar
Spor, Basketbol, Dünyadan Spor

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde gruplar belli oldu

Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin 2025-2026 sezonu grupları, eleme turu maçlarının tamamlanmasının ardından kesinleşti.

Ceren Aydınonat  | 25.09.2025 - Güncelleme : 25.09.2025
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde gruplar belli oldu Fotoğraf: Burak Akbulut/AA

İstanbul

Elemelerde mücadele eden Galatasaray Çağdaş Faktoring, Romanya'nın ACS Sepsi-SIC ekibini eleyerek Avrupa Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı.

8 Ekim'de başlayacak grup müsabakalarında Galatasaray Çağdaş Faktoring B, Fenerbahçe Opet C, ÇİMSA ÇBK Mersin ise D Grubu'nda yer aldı.

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde gruplar şöyle:

A Grubu: ZVVZ USK Prag (Çekya), Spar Girona (İspanya), VBW Gdynia (Polonya), Tango Bourges Basket (Fransa)

B Grubu: Beretta Famila Schio (İtalya), Sopron Basket (Macaristan), Flammes Carolo Basket (Fransa), Galatasaray Çagdaş Faktoring (Türkiye)

C Grubu: Fenerbahçe Opet (Türkiye), Valencia Basket (İspanya), Olympiacos SFP (Yunanistan), DVTK Huntherm (Macaristan)

D Grubu: ÇİMSA ÇBK Mersin (Türkiye), Basket Landes (Fransa), Casademont Zaragoza (İspanya), Umana Reyer Venezia (İtalya)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
