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Spor, Basketbol

FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda gruplar belli oldu

Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası elemelerinin tamamlanmasının ardından 2023-2024 sezonunda grup aşamasındaki takımlar belli oldu.

Ali Korkmaz  | 06.10.2023 - Güncelleme : 06.10.2023
FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda gruplar belli oldu

İzmir

Bahçeşehir Koleji'nin doğrudan normal sezonda mücadele etme hakkını kazandığı organizasyonda Manisa Büyükşehir Belediyespor da elemeleri geçti.

D Grubu'ndaki Bahçeşehir Koleji, Karadağ'dan Mornar Barsko Zlato, Çekya'dan ERA Nymburk ve Azerbaycan'dan Sabah takımlarıyla mücadele edecek.

Avrupa'da ilk kez mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyespor da E Grubu'nda Danimarka’dan Bakken Bears ve İsveç’ten Norrkoping Dolphins'in yanı sıra eleme turunda saf dışı bıraktığı Portekiz'in Porto takımıyla eşleşti.

Toplam 40 takımın 10 grupta mücadele edeceği normal sezonda grup liderlerinin yanı sıra ikinciler arasında en iyi 6 takım ikinci grup aşamasına geçecek.

Türk takımlarının maç programı ve organizasyonda yer alacak takımlar şöyle:

18 Ekim Çarşamba

Bahçeşehir Koleji-ERA Nymburk

Bakken Bears-Manisa Büyükşehir Belediyespor

25 Ekim Çarşamba

Sabah-Bahçeşehir Koleji

Manisa Büyükşehir Belediyespor-Norrkoping Dolphins

1 Kasım Çarşamba

Mornar Barsko Zlato-Bahçeşehir Koleji

Porto-Manisa Büyükşehir Belediyespor

8 Kasım Çarşamba

ERA Nymburk-Bahçeşehir Koleji

Manisa Büyükşehir Belediyespor-Bakken Bears

15 Kasım Çarşamba

Bahçeşehir Koleji-Sabah

Norrkoping Dolphins-Manisa Büyükşehir Belediyespor

22 Kasım Çarşamba

Bahçeşehir Koleji-Mornar Barsko Zlato

Manisa Büyükşehir Belediyespor-Porto

Gruplar

A Grubu: Sporting (Portekiz), Balkan Botevgrad (Bulgaristan), Arconic-Alba Fehervar (Macaristan), Bnei Ofek Dist Herzliya (İsrail)

B Grubu: Anwil Wloclawek (Polonya), CSU Sibiu (Romanya), Surne Bilbao Basket (İspanya), Caledonia Gladiators (Büyük Britanya)

C Grubu: Karhu Basket Kauhajoki (Finlandiya), Petrolina AEK (Kıbrıs Rum Kesimi), Jonava (Litvanya), Rostock Seawolves (Almanya)

D Grubu: Bahçeşehir Koleji, Mornar Barsko Zlato (Karadağ), ERA Nymburk (Çekya), Sabah (Azerbaycan)

E Grubu: Manisa Büyükşehir Belediyespor, Norrkoping Dolphins (İsveç), Bakken Bears (Danimarka), Porto (Portekiz)

F Grubu: Ironi Hay Motors Ness Ziona (İsrail), Happy Casa Brindisi (İtalya), Kalev/Cramo (Estonya), Casademont Zaragoza (İspanya)

G Grubu: ZZ Leiden (Hollanda), Hapoel Galil Elion (İsrail), BCM Gravelines Dunkerque (Fransa), Trepca (Kosova)

H Grubu: Heroes Den Bosch (Hollanda), NINERS Chemnitz (Almanya), PGE Spojnia Stargard (Polonya), KB Peja (Kosova)

I Grubu: Keravnos (Kıbrıs Rum Kesimi), BG Gottingen (Almanya), Pallacanestro Varese (İtalya), BC TSU Tiflis (Gürcistan)

J Grubu: CSM CSU Oradea (Romanya), Legia Warszawa (Polonya), Patrioti Levice (Slovakya), Kataja Basket (Finlandiya)

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