Dolar
39.87
Euro
46.96
Altın
3,337.20
ETH/USDT
2,576.10
BTC/USDT
109,200.00
BIST 100
10,275.75
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bolu’nun Göynük ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler müdahale ediyor.
logo
Spor, Basketbol

Anadolu Efes, ABD'li basketbolcu Daniel Oturu ile yollarını ayırdı

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Daniel Oturu ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Ceren Aydınonat  | 06.07.2025 - Güncelleme : 06.07.2025
Anadolu Efes, ABD'li basketbolcu Daniel Oturu ile yollarını ayırdı

İstanbul

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Formamız altında verdiğin mücadele, hiç bitmeyen hırsın ve birlikte geçirdiğimiz eğlenceli anlar için teşekkürler" denildi.

25 yaşındaki basketbolcu, 2023-2024 sezonundan bu yana Anadolu Efes forması giyiyordu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bryant ile Hapoel Tel Aviv'e transfer oldu

Daniel Oturu ile geçen hafta Anadolu Efes'ten ayrılan ABD'li oyuncu Elijah Bryant, Avrupa Ligi'nin yeni ekibi Hapoel Tel Aviv'e transfer oldu.

İsrail ekibinden yapılan açıklamada, Oturu ve Bryant ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Pençe-Kilit Harekat bölgesinde metan gazına maruz kalan 5 asker şehit oldu
Mersin'de tıra çarpan hafif ticari araçtaki 1'i çocuk 5 kişi öldü
Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Boğaziçi Uluslararası Hukuk Konferansı'nda STK'lerin çatışma sonrası rolü ele alındı

Benzer haberler

Anadolu Efes, ABD'li basketbolcu Daniel Oturu ile yollarını ayırdı

Anadolu Efes, ABD'li basketbolcu Daniel Oturu ile yollarını ayırdı

Anadolu Efes'te Fransız basketbolcu Rodrigue Beaubois'nın sözleşmesi uzatıldı

Fenerbahçe Beko, Finlandiyalı basketbolcu Mikael Jantunen'i kadrosuna kattı

Basketbol BKT Avrupa Kupası'nda rakipler belli oluyor

Basketbol BKT Avrupa Kupası'nda rakipler belli oluyor

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi yapıldı

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi yapıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet