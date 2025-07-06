Anadolu Efes, ABD'li basketbolcu Daniel Oturu ile yollarını ayırdı

İstanbul
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Formamız altında verdiğin mücadele, hiç bitmeyen hırsın ve birlikte geçirdiğimiz eğlenceli anlar için teşekkürler" denildi.
25 yaşındaki basketbolcu, 2023-2024 sezonundan bu yana Anadolu Efes forması giyiyordu.
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Bryant ile Hapoel Tel Aviv'e transfer oldu
Daniel Oturu ile geçen hafta Anadolu Efes'ten ayrılan ABD'li oyuncu Elijah Bryant, Avrupa Ligi'nin yeni ekibi Hapoel Tel Aviv'e transfer oldu.
İsrail ekibinden yapılan açıklamada, Oturu ve Bryant ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.