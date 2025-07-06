Dolar
39.87
Euro
46.96
Altın
3,337.20
ETH/USDT
2,576.10
BTC/USDT
109,200.00
BIST 100
10,275.75
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Güreş Ağalığı ihalesi yapıldı

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde gelecek yılın güreş ağalığı ihalesini, 40 milyon 664 bin 665 lirayla iş insanı mevcut güreş ağası Ufuk Özünlü kazandı.

Salih Baran  | 06.07.2025 - Güncelleme : 06.07.2025
665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Güreş Ağalığı ihalesi yapıldı Fotoğraf: Özgün Tiran/AA

Edirne

Sarayiçi Er Meydanı'nda başpehlivanlık yarı final güreşleri öncesi, 665. Tarihi Kırkpınar Güreş Ağalığı ihalesi yapıldı.

Ağalık sembolü ağalık koçunu almak için ihaleye mevcut güreş ağası Ufuk Özünlü katıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, sadece ağalık ihalesi değil ata mirasına sahip çıktıklarını, bu nedenle ağalık yapan tüm güreş ağalarına teşekkür ettiğini belirtti.

Akın, ihalenin kazananının Kırkpınar ve Edirne olacağını ifade ederek ihaleyi 30 milyon liradan açtı.

Tek aday Özünlü de ağalığın parayla değil gönülle alakalı bir müessese olduğunu ifade ederek, 40 milyon 664 bin 665 lira teklif verdi. Teklifi kabul gören Özünlü gelecek yılın da güreş ağası oldu.

Özünlü ayrıca ihtiyaç sahipleri için de 122 koç bağışladığını belirtti.

665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ağalığını kazanan Ufuk Özünlü, Edirneliler arasında gündem olan "modernize ağa kıyafetiyle" çayıra indi, davul zurna eşliğinde tribünleri selamladı.

Sarayiçi Er Meydanı'nda Türk bayrağı açıldı

Ağalık ihalesi sonrası güreşlerde görev yapan hakemler ve güreşseverlerin taşıdığı 30 metrekarelik Türk bayrağı, Kırkpınar başcazgırı Emin Ger'in sunumu ve marşlar eşliğinde meydanda dolaştırıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın da yer aldığı tribünlerdeki seyirciler, Türk bayrağını ayakta selamladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Boğaziçi Uluslararası Hukuk Konferansı'nda STK'lerin çatışma sonrası rolü ele alındı
Büyükçekmece'de otluk alanda yangın çıktı
Uluslararası ilişkiler profesörü Grovogui'den uluslararası hukukun Batı merkezliliğine eleştiri
Bakan Yerlikaya, İzmir Ödemiş'te orman yangınından etkilenen mahalleleri ziyaret etti
"Rüşvet" soruşturması kapsamında tutuklanan Muhittin Böcek'in savcılıktaki ifadesine ulaşıldı

Benzer haberler

665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Güreş Ağalığı ihalesi yapıldı

665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Güreş Ağalığı ihalesi yapıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmanın detayları ortaya çıktı

TMSF, İstikbal Mobilya ve Akfel Gaz Grubu Bütünlüğü'nü satışa çıkardı

Türkiye, Orta Koridor için Dünya Bankasından 660 bin dolar finansman temin etti

Türkiye, Orta Koridor için Dünya Bankasından 660 bin dolar finansman temin etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet