Dolar
12.77
Euro
14.42
Altın
1,793.27
ETH/USDT
4,323.40
BTC/USDT
57,232.00
BIST 100
1,786.13
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Basketbol

FIBA Basketbol Dünya Kupası İstanbul'da sergilendi

FIBA Basketbol Dünya Kupası, Hırvatistan ve Litvanya'nın ardından İstanbul'da da sergilendi.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 29.11.2021
FIBA Basketbol Dünya Kupası İstanbul'da sergilendi

İstanbul

Basketbolun mucidi James Naismith'in adı verilen FIBA Dünya Kupası, 2023'te Filipinler, Endonezya ve Japonya düzenlenecek organizasyon öncesi Sultanahmet, Ortaköy ile Üsküdar'daki serginin ardından, dün oynanan Türkiye-Büyük Britanya maçı süresince Sinan Erdem Spor Salonu'nda da sporseverlerle buluşturuldu.

Basketbolun en büyük ödülü olan kupa, 60 santimetre uzunluğunda ve 7,5 kilogram ağırlığında.

Tamamına yakını altından yapılan kupanın üzerinde tüm dünya şampiyonlarını sıralayan bir onur listesi bulunmakta.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19'un Omicron varyantı nedeniyle dünya Afrika ülkelerine kapılarını kapatıyor
Merriam-Webster Sözlüğü 'aşı'yı 2021 yılının kelimesi ilan etti
Sinirbilim uzmanı Sinan Canan: Tıpta en çok işe yarayan aşılar oldu
Bilim Kurulu Üyesi Şener'den 'Omicron' varyantına karşı inaktif aşı açıklaması
Hollanda'da Omicron varyantı taşıdığı tahmin edilen 2 kişi karantinadan kaçarken yakalandı

Benzer haberler

FIBA Basketbol Dünya Kupası İstanbul'da sergilendi

FIBA Basketbol Dünya Kupası İstanbul'da sergilendi

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın konuğu Büyük Britanya

NBA'de Kings, Lakers'ı 3 uzatma sonunda yendi

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Dünya Kupası Elemeleri mücadelesi başlıyor

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Dünya Kupası Elemeleri mücadelesi başlıyor
NBA'de Mavericks, Clippers'ı uzatmada yendi

NBA'de Mavericks, Clippers'ı uzatmada yendi
NBA'de Suns hız kesmiyor

NBA'de Suns hız kesmiyor