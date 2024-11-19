Fenerbahçe Opet, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde yarın Casademont Zaragoza'ya konuk olacak

İstanbul
Pabellon Principe Felipe'de oynanacak karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak.
Sarı-lacivertliler, grupta son olarak geçtiğimiz hafta Fransa'nın Villeneuve d'Ascq LM ekibini 95-75 yendi.
Grupta oynadığı 4 maçın tamamını kazanan Fenerbahçe Opet, haftaya liderlik koltuğunda giriyor. 3 galibiyet, 1 mağlubiyeti bulunan İspanyol ekibi ise 2. basamakta yer alıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.