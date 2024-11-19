Dolar
34.61
Euro
36.69
Altın
2,621.59
ETH/USDT
3,127.10
BTC/USDT
91,607.00
BIST 100
9,357.61
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında konuşuyor.
logo
Spor, Basketbol

Fenerbahçe Opet, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde yarın Casademont Zaragoza'ya konuk olacak

Fenerbahçe Opet, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi C Grubu beşinci haftasında yarın İspanya'nın Casademont Zaragoza takımına konuk olacak.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 19.11.2024 - Güncelleme : 19.11.2024
Fenerbahçe Opet, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde yarın Casademont Zaragoza'ya konuk olacak

İstanbul

Pabellon Principe Felipe'de oynanacak karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak.

Sarı-lacivertliler, grupta son olarak geçtiğimiz hafta Fransa'nın Villeneuve d'Ascq LM ekibini 95-75 yendi.

Grupta oynadığı 4 maçın tamamını kazanan Fenerbahçe Opet, haftaya liderlik koltuğunda giriyor. 3 galibiyet, 1 mağlubiyeti bulunan İspanyol ekibi ise 2. basamakta yer alıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kars, Ardahan ile Ağrı'da kar ve sis etkili oldu
Rekabet Kurulunda yayıncılık sektörüne ilişkin soruşturmanın sözlü savunmaları alındı
"Yenidoğan çetesi" davasının duruşması ikinci gününde sürüyor
TİHEK'ten İBB'ye "engellilik temelinde ayrımcılık" cezası
İBB arızalı yürüyen merdiven ve asansörler için inceleme başlattı

Benzer haberler

Başantrenör Ergin Ataman'ın A Milli Basketbol Takımı karnesi

Başantrenör Ergin Ataman'ın A Milli Basketbol Takımı karnesi

Fenerbahçe Opet, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde yarın Casademont Zaragoza'ya konuk olacak

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Virtus Segafredo Bologna'ya konuk olacak

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 11. hafta heyecanı yarın başlayacak

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 11. hafta heyecanı yarın başlayacak
Türk basketbol takımları, Avrupa'da bu hafta 7 karşılaşmaya çıkacak

Türk basketbol takımları, Avrupa'da bu hafta 7 karşılaşmaya çıkacak
A Milli Basketbol Takımı, Macaristan'a karşı oynadığı maçlarda üstün

A Milli Basketbol Takımı, Macaristan'a karşı oynadığı maçlarda üstün
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet