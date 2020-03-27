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Rize'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında merkeze bağlı Kendirli beldesi ile 4 köyün karantina altına alındığı bildirildi.
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Spor, Basketbol

Fenerbahçe Beko'da 4 kişinin koronavirüs testinin pozitif olduğu açıklandı

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımında bir sporcu, bir teknik ekip ve iki idari çalışanın koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Ercan Çakar   | 27.03.2020
Fenerbahçe Beko'da 4 kişinin koronavirüs testinin pozitif olduğu açıklandı

İstanbul

Fenerbahçe Kulübü, erkek basketbol takımında 4 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif olduğunu açıkladı. 

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Beko'nun sporcu, kadro ve idari ekibinde gerçekleştirilen kontroller sonucunda Kovid-19 bulgularına rastlanması nedeniyle 21 Mart Cumartesi günü detaylı tahlil ve tetkiklerin yerine getirildiğini ve alınan numunelerin Sağlık Bakanlığı'na iletildiği belirtilerek, "Sağlık Bakanlığımızdan gelen test sonuçlarına göre bir sporcu, bir teknik ekip ve 2 idari ekip çalışanı olmak üzere toplamda 4 kişide Kovid-19 test sonuçlarının pozitif olduğu görülmüştür." ifadesine yer verildi. 

Bir idari çalışan dışında hiçbir oyuncunun ya da çalışanının hastanede yatmalarını gerektirecek bir klinik tablonun söz konusu olmadığı vurgulanarak, şu görüşlere yer verildi:

"Sporcularımız ve çalışanlarımız evlerinde izolasyon altında iyileşme süreçlerini takip etmekte ve durumları sağlık ekiplerimizce düzenli olarak gözlemlenmektedir. Bir süredir tedbir amaçlı olarak hastanede bulunan bir idari çalışanımızın ise yapılan yeni tetkiklerinde koronavirüs testleri bugün itibariyle negatif çıkmıştır. İdari çalışanımız, testlerinin negatif çıkması sonrasında tedavi edildiği hastaneden taburcu edilmiş, 14 günlük karantina sürecini tamamlamak üzere istirahate çekilmiştir. Koronavirüs sonuçları pozitif olan sporcularımızın ve çalışanlarımızın isimleri kendileri tarafından kamuoyu bilgilendirilmediği sürece hasta hakları yönetmeliğinin, hastanın mahremiyetine saygı gösterilmesi esası sebebiyle açıklanmamaktadır."

Galatasaray Kulübünden Fenerbahçe'ye "geçmiş olsun" mesajı

Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda bir sporcu, bir teknik heyet ve iki idari çalışanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıkması dolayısıyla "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulüp tarafından yayımlanan mesajda, "Geçmiş olsun Fenerbahçe. Koronavirüs testleri pozitif çıkan sporcu, teknik ekip personeli ve idari ekip çalışanlarının bir an önce sağlığına kavuşması dileğimizle. #BirlikteBaşaracağız!" ifadeleri kullanıldı.

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