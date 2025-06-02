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Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Türk Telekom'u yenerek seriyi 2-1 kazandı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Türk Telekom'u 101-94 yenerek seriyi 2-1 kazandı.

Metin Arslancan  | 02.06.2025 - Güncelleme : 02.06.2025
Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Türk Telekom'u yenerek seriyi 2-1 kazandı

İstanbul

Sarı-lacivertli takım, play-off yarı finalinde Bahçeşehir Koleji'nin rakibi oldu.

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Müsabakaya Hanlan ve Alexander'ın basketleriyle başlayan Türk Telekom, 2. dakikayı 7-3 önde geçti. Serbest atış çizgisinden Guduric ile skor üreten Fenerbahçe Beko, 3. dakikada eşitliği yakaladı: 7-7. Topu iyi paylaşarak sayılar bulan sarı-lacivertli takım, 8. dakikayı 18-13 üstün tamamladı. İki ekip de çeyreğin son bölümünde boyalı alanı etkili kullanırken ev sahibi takım, birinci periyodu 23-20 önde kapattı.

İkinci çeyrek karşılıklı basketlerle başlarken Türk Telekom, İsmet Akpınar'ın üç sayılık isabetiyle 12. dakika biterken öne geçti: 27-29. Ankara temsilcisi, üç sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketlerle oyuna ortak olurken Fenerbahçe Beko ise boyalı alandan skor üretti. Kısa oyuncularıyla basketler bulan sarı-lacivertli ekibe Brown'ın etkili oyunuyla yanıt veren Türk Telekom, 19. dakikayı 49-47 üstün bitirdi. Dengeli geçen karşılaşmada takımlar konuk ekipten Angola'nın son saniye basketiyle soyunma odasına 51-51'lik beraberlikle girdi.

Hücumda temposunu bulmakta zorlanan Fenerbahçe Beko karşısında Alexander ile skor üreten Türk Telekom, 25. dakikada 6 sayılık avantaj yakaladı: 55-61. Taraftarının da desteğiyle 10-0'lık seri yakalayan sarı-lacivertli takım, 27. dakikada skoru 65-61'e getirdi. Oyunda üstünlüğün sık sık el değiştirdiği bu çeyrekte dış atışlardan isabetler bulan konuk ekip, 29. dakikayı 72-70 önde tamamladı. Serbest atış çizgisinde hata yapmayan Baldwin'in sayılarıyla Fenerbahçe Beko eşitliği yakalarken, üçüncü periyot 72-72 berabere sonuçlandı.

Türk Telekom, final periyoduna boyalı alandan bulduğu basketlerle iyi bir başlangıç yaptı. Hücumda ritmini bulmakta zorlanan Fenerbahçe Beko önünde kolay sayılar üreten Ankara temsilcisi, 36. dakikayı 88-84 üstün geçti. Sarı-lacivertli ekip, bu periyotta Makoundou'yu pota altında durdurmakta zorlandı. Konuk ekibin üst üste yaptığı top kayıplarının ardından Fenerbahçe, 2 dakika kala skor üstünlüğünü eline aldı: 92-91. İkinci şans toplarını değerlendiremeyen Türk Telekom karşısında pota altından Sertaç Şanlı ile basket kaydeden ev sahibi takım, son 41 saniyeye 95-94 önde girdi. Molanın ardından bir top kaybı daha yapan Türk Telekom önünde Guduric ile skor üreten Fenerbahçe, 27 saniye kala farkı 3 sayıya çıkardı: 97-94. Son bölümde hata yapmayan sarı-lacivertli ekip, müsabakayı 101-94 kazandı.

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