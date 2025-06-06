Dolar
39.28
Euro
44.95
Altın
3,360.29
ETH/USDT
2,479.90
BTC/USDT
103,640.00
BIST 100
9,486.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kutsal topraklarda bulunan hacı adayları, Mina’da şeytan taşlıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçik ile telefonda bayramlaştı Kutsal topraklardaki hacılar Kabe’de tavaf ediyorlar
logo
Spor, Basketbol

Fenerbahçe Beko oyuncusu Sertaç Şanlı'da birinci evre kas yaralanması tespit edildi

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Sertaç Şanlı'nın hamstring bölgesinde birinci evre kas yaralanması tespit edildiğini açıkladı.

Ceren Aydınonat  | 06.06.2025 - Güncelleme : 06.06.2025
Fenerbahçe Beko oyuncusu Sertaç Şanlı'da birinci evre kas yaralanması tespit edildi

İstanbul

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'mızın oyuncusu Sertaç Şanlı, 5 Haziran Perşembe günü oynanan Bahçeşehir Koleji karşılaşmasında hamstring bölgesinden sakatlık yaşamıştır. Sporcumuzun Acıbadem Ataşehir Hastanesinde yapılan kontrollerinin ardından birinci evre kas yaralanması tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Sertaç Şanlı'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede takımımıza katılmasını temenni ediyoruz." denildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçik ile telefonda bayramlaştı
Ankara'da kurban pazarı ve kesimhanelerde yoğunluk yaşanıyor
"Geçici Koruyucu Aile Hizmeti" pilot il Afyonkarahisar'da hayata geçirildi
Trabzon'da taşkında kaybolan kişiyi arama çalışmalarına devam edildi
Gümüşhane'de tarihi kalelere ulaşımı sağlayan yollarda çalışma başlatıldı

Benzer haberler

Fenerbahçe Beko oyuncusu Sertaç Şanlı'da birinci evre kas yaralanması tespit edildi

Fenerbahçe Beko oyuncusu Sertaç Şanlı'da birinci evre kas yaralanması tespit edildi

Fenerbahçe Beko, Bahçeşehir Koleji'ni mağlup ederek seride 1-0 öne geçti

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdürüyor

Basketbol Süper Ligi'nde play-off yarı final maçları yarın başlayacak

Basketbol Süper Ligi'nde play-off yarı final maçları yarın başlayacak
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde play-off yarı final programı belli oldu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde play-off yarı final programı belli oldu
Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Türk Telekom'u yenerek seriyi 2-1 kazandı

Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Türk Telekom'u yenerek seriyi 2-1 kazandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet