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Spor, Basketbol

Fenerbahçe Beko, Bahçeşehir Koleji'ni mağlup ederek seride 1-0 öne geçti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ilk maçında Fenerbahçe Beko, sahasında Bahçeşehir Koleji'ni 93-76 mağlup etti.

Emre Doğan  | 05.06.2025 - Güncelleme : 05.06.2025
Fenerbahçe Beko, Bahçeşehir Koleji'ni mağlup ederek seride 1-0 öne geçti Fotoğraf: Bünyamin Çelik/AA

İstanbul

Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, seride 1-0 öne geçti. Üç galibiyete ulaşacak ekibin finale yükseleceği play-off yarı final serisinde ikinci müsabaka, 7 Haziran Cumartesi günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.

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İki takımın da boyalı alandan etkili olduğu ilk periyodu Fenerbahçe Beko, 20-14 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte sarı-lacivertliler, Sertaç Şanlı'nın skorer oyunuyla 15. dakikada farkı 14'e çıkardı: 36-22. Periyodun son bölümünde toparlanan Bahçeşehir Koleji, farkı 6 sayıya indirdi ve soyunma odasına Fenerbahçe'nin 42-36 üstünlüğüyle gidildi.

Üçüncü periyotta dış atışlardan bulduğu 6 isabetle 20 sayılık (70-50) fark yakalayan sarı-lacivertli takım, son bölüme 70-54 önde girdi.

Dördüncü ve son çeyreğe iyi başlayan Bahçeşehir Koleji, skor üretmekte zorlanan Fenerbahçe Beko karşısında pota altından bulduğu basketlerle 35. dakikada farkı 7'ye indirdi: 72-65. Guduric ve Melih Mahmutoğlu'nun sayılarıyla toparlanarak farkı yeniden açan sarı-lacivertliler, son dakikalarda Zagars'ın da sağladığı skor katkısıyla sahadan 93-76 galip ayrıldı.

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