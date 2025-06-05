Fenerbahçe Beko, Bahçeşehir Koleji'ni mağlup ederek seride 1-0 öne geçti

İstanbul
Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, seride 1-0 öne geçti. Üç galibiyete ulaşacak ekibin finale yükseleceği play-off yarı final serisinde ikinci müsabaka, 7 Haziran Cumartesi günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
İki takımın da boyalı alandan etkili olduğu ilk periyodu Fenerbahçe Beko, 20-14 önde tamamladı.
İkinci çeyrekte sarı-lacivertliler, Sertaç Şanlı'nın skorer oyunuyla 15. dakikada farkı 14'e çıkardı: 36-22. Periyodun son bölümünde toparlanan Bahçeşehir Koleji, farkı 6 sayıya indirdi ve soyunma odasına Fenerbahçe'nin 42-36 üstünlüğüyle gidildi.
Üçüncü periyotta dış atışlardan bulduğu 6 isabetle 20 sayılık (70-50) fark yakalayan sarı-lacivertli takım, son bölüme 70-54 önde girdi.
Dördüncü ve son çeyreğe iyi başlayan Bahçeşehir Koleji, skor üretmekte zorlanan Fenerbahçe Beko karşısında pota altından bulduğu basketlerle 35. dakikada farkı 7'ye indirdi: 72-65. Guduric ve Melih Mahmutoğlu'nun sayılarıyla toparlanarak farkı yeniden açan sarı-lacivertliler, son dakikalarda Zagars'ın da sağladığı skor katkısıyla sahadan 93-76 galip ayrıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.