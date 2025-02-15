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Spor, Basketbol

Fenerbahçe Beko Türkiye Kupası’nda finale yükseldi

Fenerbahçe Beko, ING Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Final'de Galatasaray'ı 89-74 mağlup ederek finale yükseldi.

Can Öcal  | 15.02.2025 - Güncelleme : 15.02.2025
Fenerbahçe Beko Türkiye Kupası’nda finale yükseldi

İstanbul

Sarı-lacivertliler, bu sonuçla finalde Beşiktaş Fibabanka'nın rakibi oldu. Organizasyonun finali 16 Şubat Pazar günü saat 16.00'da 11 Nisan Spor Salonu'nda oynanacak.

Fenerbahçe Beko, ilk periyotta Melih Mahmutoğlu, Errick McCollum ve Wade Baldwin ile dış atıştan isabetler buldu. Galatasaray ise rakibine boyalı alandan bulduğu basketlerle cevap verdi. Sarı-lacivertliler, etkin oyunuyla ilk periyodu 22-16 önde bitirdi.

Galatasaray, ikinci periyotta William Cumming'in 13. dakikada turnikeden bulduğu basketle farkı 1'e kadar indirdi: 22-21. Bu dakikadan sonra hücumdaki etkinliği artıran Fenerbahçe Beko, bu çeyrekte dış atışlardan 6 kez isabet bularak farkı açtı ve soyunma odasına 42-35 önde gitti.

Üçüncü periyotta dış atışlarda başarılı bir yüzde yakalayamayan Fenerbahçe Beko, Nigel Hayes-Davis'in orta mesafeden bulduğu basketlerle arayı açmaya devam etti. Sarı-lacivertliler, 29. dakikada da Sertaç Şanlı'nın smacıyla aradaki farkı 18'e çıkardı: 64-46. Bu çeyrekte başka sayı olmadı ve Fenerbahçe Beko son çeyreğe 64-46 üstün girdi.

Son çeyrekte de oyun üstünlüğünü bırakmayan Fenerbahçe Beko, karşılaşmadan 89-74 galip ayrıldı.

Üç kez uyarı anonsu yapıldı

Fenerbahçe taraftarının sahaya yabancı madde atmasından dolayı 3 kez uyarı anonsu yapıldı.

Sarı-lacivertli taraftarlar, son periyodun bitmesine 8 dakika 21 saniye kaldığı sırada Galatasaraylı basketbolcuların olduğu yere yabancı madde attı ve sonrasında 3. kez uyarı anonsu yapıldı. Sarı-kırmızılı basketbolcular ve hakemler, anonsun ardından soyunma odasına gitti. Yabancı madde atan sarı-lacivertli taraftarlarının bulunduğu tribünün çıkartılmasının ardından Galatasaraylı oyuncular sahaya geri döndü ve yaklaşık 25 dakikanın ardından oyun tekrar başladı.

Beşiktaş Fibabanka oyuncuları maçı tribünden takip etti

ING Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Final maçında Mersinspor'u 83-63 mağlup eden Beşiktaş Fibabanka oyuncuları, karşılaşmayı tribünden takip etti.

Siyah-beyazlı oyuncular, karşılaşmanın ilk yarısını izledikten sonra salondan ayrıldı.

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