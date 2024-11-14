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Spor, Basketbol

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde yarın Zalgiris Kaunas'a konuk olacak

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 10. haftasında yarın Litvanya'nın Zalgiris Kaunas takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 14.11.2024 - Güncelleme : 14.11.2024
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde yarın Zalgiris Kaunas'a konuk olacak

İstanbul

Zalgirio Arena'daki karşılaşma saat 21.00'de başlayacak.

Maccabi Playtika, Partizan, LDLC ASVEL'in ardından Bayern Münih'i de mağlup ederek kazanma serisini sürdüren Fenerbahçe Beko, 7 galibiyetle ikinci sırada yer alıyor.

Ligde 6 galibiyetli 5 takımdan Zalgris Kaunas ise 6. basamakta bulunuyor.

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