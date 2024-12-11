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Spor, Basketbol

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde yarın Monaco'yu konuk edecek

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında yarın Fransa temsilcisi Monaco ile karşılaşacak.

Fatih Erel  | 11.12.2024 - Güncelleme : 11.12.2024
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde yarın Monaco'yu konuk edecek

Istanbul

İstanbul'daki Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.

Sarı-lacivertliler, bu sezon organizasyonda yaptığı 14 maçta 10 galibiyet, 4 mağlubiyet ile 2. sırada yer alıyor.

Ligde oynadığı 14 maçta 9 galibiyet, 5 maç yenilgi yaşayan Monaco ise 4. sırada bulunuyor.

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