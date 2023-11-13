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Spor, Basketbol

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde yarın Kızılyıldız'la deplasmanda karşılaşacak

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin sekizinci hafta mücadelesinde yarın Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

Bozhan Memiş  | 13.11.2023 - Güncelleme : 13.11.2023
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde yarın Kızılyıldız'la deplasmanda karşılaşacak

İstanbul

Belgrad'daki Stark Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 22.45'te başlayacak.

Avrupa Ligi'nde oynadığı 7 maçta 5 galibiyet elde eden sarı-lacivertliler, Real Madrid ve Barcelona'nın ardından üçüncü sırada yer alıyor.

Geçen hafta da Sırbistan deplasmanına giden Fenerbahçe Beko, eski başantrenörü Zeljko Obradovic'in çalıştırdığı Partizan'a 85-84 mağlup olmuştu.

Geride kalan 7 maçta 2 galibiyet ve 5 yenilgi yaşayan Kızılyıldız, 15. sırada bulunuyor.

Bu sezon iç sahada ASVEL ve Bayern Münih'i mağlup eden Sırbistan temsilcisi; Zalgiris, Monaco, Virtus Segafredo Bologna, Partizan ve Barcelona maçlarından yenilgiyle ayrıldı.

Fenerbahçe Beko, geçen sezon bu deplasmanda uzatmalara giden müsabakayı 91-89 kaybetmişti.

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