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Spor, Basketbol

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde yarın ASVEL'e konuk olacak

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasında yarın deplasmanda Fransa'nın ASVEL ekibiyle karşılaşacak.

Hilmi Sever   | 25.01.2023
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde yarın ASVEL'e konuk olacak

İstanbul

Lyon şehrindeki Astroballe Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak.

THY Avrupa Ligi'nde çıktığı 20 maçta 13 galibiyet ve 7 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, averajla üçüncü sırada bulunuyor.

Ligde 7 galibiyet ve 13 yenilgisi bulunan ASVEL ise averajla 15. sırada yer alıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Fenerbahçe Beko, 84-63'lük skorla kazanmıştı.

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