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Spor, Basketbol

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Virtus Segafredo Bologna'yı konuk edecek

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 26. haftasında yarın İtalya'nın Virtus Segafredo Bologna takımıyla karşı karşıya gelecek.

Hilmi Sever   | 02.03.2023
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Virtus Segafredo Bologna'yı konuk edecek

İstanbul

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.45'te başlayacak.

THY Avrupa Ligi'nde çıktığı 24 maçta 15 galibiyet ve 9 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, 4. sırada bulunuyor.

İtalyan ekip ise 25 maçta 12 galibiyet ve 13 mağlubiyetle 12. basamakta yer alıyor.

İki takım arasında oynanan ilk karşılaşmayı Virtus Bologna, 92-88 kazanmıştı.

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