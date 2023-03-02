Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Virtus Segafredo Bologna'yı konuk edecek

İstanbul
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.45'te başlayacak.
THY Avrupa Ligi'nde çıktığı 24 maçta 15 galibiyet ve 9 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, 4. sırada bulunuyor.
İtalyan ekip ise 25 maçta 12 galibiyet ve 13 mağlubiyetle 12. basamakta yer alıyor.
İki takım arasında oynanan ilk karşılaşmayı Virtus Bologna, 92-88 kazanmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.