Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde ilk 6 sırayı garantileyerek adını play-off'a yazdırdı

İstanbul
Fenerbahçe Beko, karşılıklı basketlerle başlayan mücadelede ilk 5 dakikayı 9-8 önde geçti. Savunmada sertliği artıran Paris Basketbol, Hifi, Jantunen ve Ward'un basketleriyle 9. dakikada 6 sayı farkla (14-20) öne geçti ve ilk periyodu 24-17 üstün tamamladı.
İkinci çeyreğe Guduric'in üçlüğüyle giren sarı-lacivertliler, üst üste gelen Paris Basketbol sayılarına engel olamadı ve 13. dakikada fark çift hanelere yükseldi: 22-33. Mola dönüşü Guduric, McCollum ve Hayes-Davis ile üst üste skor üreten Fenerbahçe Beko, 14. dakikada farkı 5 sayıya (28-33) indirdi. Boyalı alanda kolay sayılar bulan ve farkın kapanmasına izin vermeyen Fransız temsilcisi, soyunma odasına 51-44 önde gitti.
İkinci yarıya etkili başlayan Paris Basketbol, Kevarrius'un 23. dakikadaki basketiyle farkı 15 sayıya kadar çıkardı: 48-63. Sarı-lacivertlilerin farkı kapatma çabasına üç sayı çizgisinin gerisinden etkili atışlarla yanıt veren misafir takım, final periyoduna 84-71 üstün girdi.
Son çeyreğe savunma sertliğini artırarak başlayan Fenerbahçe Beko, hücumda ise boş atışlardan faydalanamadı. Guduric'in 34. dakikadaki üçlüğüyle farkı tek hanelere (77-85) çeken sarı-lacivertliler, mola dönüşünde McCollum'un üst üste 2 üçlük atışıyla farkı tek hücuma düşürdü: 83-86. Taraftarının da maça katılmasıyla 5 dakikada rakibine sadece 2 sayı şansı veren Fenerbahçe Beko, 36. dakikada Hayes-Davis ile beraberliği yakaladı: 86-86. Hayes-Davis ile 37. dakikada maçta uzun süre sonra öne geçen (88-86) sarı-lacivertliler, Outtara'nın üçlüğüyle bitime 2 dakika kala 93-91 geri düştü. Mola dönüşü Shorts ile basket faulden 3 sayı çıkaran konuk ekip karşısında maçı bırakmayan Fenerbahçe Beko, bitime 18 saniye kala Biberovic ile skoru yeniden eşitledi: 98-98. Sayının ardından konuk ekip, son hücumunda Shorts ile bitime, 2,5 saniye kala 100-98 öne geçti. Son hücumdan Hayes-Davis ile 3 sayı çıkaran Fenerbahçe Beko, parkeden 101-100 galip ayrıldı.
Fenerbahçe Beko'da Guduric 25, Hayes-Davis 19 ve McCollum 18 sayıyla galibiyete büyük katkı sağladı.
Sarı-lacivertliler bu sonuçla ilk 6 sırayı garantileyerek adını play-off'a yazdırdı.
Sarunas Jasikevicius: Oyuncuları ve taraftarları tebrik ediyorum
THY Avrupa Ligi'nin 31. haftasında Fransa'nın Paris Basketbol ekibini 101-100 yenerek ilk 6 sırayı garantileyen ve adını play-off'a yazdıran Fenerbahçe Beko'da başantrenör Sarunas Jasikevicius, galibiyetten dolayı oyuncuları ve taraftarları tebrik etti.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Jasikevicius, maça yavaş başladıklarını belirtti.
Monaco mağlubiyetinin ardından galibiyetin önemine değinen Jasikevicius, "Oyuncuları ve taraftarları tebrik ediyorum. Paris takımını da tebrik etmek istiyorum. Yürekleriyle oynadılar. Bu şekilde kaybetmek zor mağlubiyettir. Biz yavaş başladık. Savunma stratejimizi ve eşleşmeleri değiştirdik. Paris'te yenmiştik rakibimizi, aynı şeyleri tekrarladık ama olmadı. Nigel'ın atışıyla maçı kazandık. Monako'ya kaybettikten sonra ders almak gerekiyor, bu şekilde oynamak iyi değil tabi. Maçın büyük çoğunluğunda yoktuk. Detaylar çok önemli. Nigel'ı anlamak gerekiyor, şu an yüzde yüzünde değil, sakatlıktan döndü. İnanılmaz katkısı oldu takımımıza. Wilbekin'den sonra başka bir Wilbekin gelmiş gibi oldu. Daha da iyi olma şansı var, maçı değiştiren oyuncu oldu." diye konuştu.
Jasikevicius, bundan sonraki süreçte sıralamaların önemli olmadığını, takımın sağlık durumunun belirleyici olacağını da sözlerine ekledi.
Splitter: Oyuncularımla gurur duyuyorum
Paris Basketbol Başantrenörü Tiago Splitter, çok zor bir takıma karşı sonuna kadar savaştıklarını dile getirdi.
Çok zor bir maç olduğunu dile getiren Splitter, "Sezon boyunca hep savaştık ama takımla ilgili söyleyeceğim tek şey onlarla gurur duyuyorum. Bu kadar yetenekli bir takıma karşı hep savaştılar. Oyunculuk kariyerimde de böyle maçlar yaşadım, basketbol böyle bir şey. Bu da sezonun en zor maçlarından biriydi." değerlendirmesinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.