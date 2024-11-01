Fenerbahçe Beko, sahasında Sırbistan ekibi Partizan'ı mağlup etti

İstanbul
Bu sonuçla sarı-lacivertli ekip, organizasyonda 5. galibiyetini aldı. Partizan ise 5. yenilgisini yaşadı. Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde ikinci çift maç haftasını 2'de 2 ile kapattı.
Karşılıklı basketlerle başlayan maçın ilk 5 dakikası 6-6 eşitlikle geçildi. Partizan'ın üst üste yaptığı top kayıplarını iyi değerlendiren ve dış atışlardan 4 isabet bulan Fenerbahçe Beko, ilk periyodu 22-15 önde tamamladı.
İkinci çeyrekte de hız kesmeyen sarı-lacivertliler, 18. dakikada farkı 14 sayıya kadar çıkardı: 41-27. Fenerbahçe, 6'sı ikinci periyotta olmak üzere dış atışlardan 10 isabet bulduğu ilk yarıyı 44-31 üstün bitirdi.
Üçüncü periyotta da 3 sayı çizgisinin gerisinden etkili oyununu sürdüren sarı-lacivertliler, 28. dakikada 20 sayılık fark yakaladı: 63-43. Fenerbahçe, final çeyreğine 67-53 önde girdi.
Dördüncü ve son çeyrekte farkın 12 sayının altına inmesine izin vermeyen Fenerbahçe Beko, 19 üçlük kaydettiği karşılaşmadan 89-72 galip ayrıldı.
Aziz Yıldırım'a sevgi gösterisi
İlk çeyreğin ardından sarı-lacivertli taraftarlar, karşılaşmayı saha kenarında takip eden Fenerbahçe Kulübünün eski başkanı Aziz Yıldırım'a sevgi gösterisinde bulundu.
Taraftarlar, Yıldırım'ın yarın 72. yaşına gireceğinin anons edilmesiyle eski başkanlarının lehine tezahürat yaptı. Aziz Yıldırım da sarı-lacivertli taraftarların bu jestine el sallayarak karşılık verdi.
Öte yandan müsabakayı sarı-lacivertli futbolcular Alexander Djiku, Filip Kostic, Dusan Tadic ve Bright Osayi-Samuel de locadan takip etti.
Sarunas Jasikevicius: Sahada iyi bir takım ruhu vardı
Fenerbahçe Beko'da başantrenör Sarunas Jasikevicius, sahaya iyi bir takım ruhu yansıttıklarını söyledi.
Litvanyalı çalıştırıcı, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.
Elde edilen galibiyet dolayısıyla oyuncuları ve taraftarı tebrik eden Jasikevicius, "Sahada iyi bir takım ruhu vardı. İlk yarıda çok iyi savunma yaptık. İkinci yarıda ise hücumda daha iyiydik. Çift maç haftasında 2'de 2 yapmamız çok önemliydi. Oyuncular birlikte ve beraber olmaları gerektiğinin farkındaydılar. Bu birliktelikten dolayı mutluyum." diye konuştu.
Zeljko Obradovic: Fenerbahçe, çok iyi bir oyun çıkardı
Partizan Başantrenörü Zeljko Obradovic, Fenerbahçe Beko'nun 3 sayılık atışlarda çok iyi olduğunu ve sarı-lacivertlileri durduramadıklarını belirtti.
Karşılaşmada istediklerini sahaya yansıtamadıklarını aktaran Obradovic, "Fenerbahçe çok iyi bir oyun çıkardı. Tebrik ediyorum. Üçlük yüzdeleri çok iyiydi. 19 üçlük attılar. Onları durduramadık. İki gün önce maç oynamıştık. Bu bir bahane değil ama bu maçta takımımın enerjisi yoktu." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'de görev yaptığı süreçte 5 yıl beraber çalıştığı sarı-lacivertli kulübünün eski başkanı Aziz Yıldırım ile maçtan önce bir araya gelmesiyle ilgili Sırp başantrenör, "Onunla vakit geçirebildiğim için çok mutluyum. O, çok özel. Aramızdaki özel ilişkiyi herkes biliyor. Fenerbahçe taraftarına da beni çok güzel karşıladıkları için teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.