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Spor, Futbol

Ali Koç ile Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Beko-Partizan maçını birlikte izledi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile eski başkan Aziz Yıldırım, THY Avrupa Ligi'ndeki Fenerbahçe Beko-Partizan basketbol maçını birlikte takip etti.

Emre Doğan  | 01.11.2024 - Güncelleme : 01.11.2024
Ali Koç ile Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Beko-Partizan maçını birlikte izledi Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım/AA

İstanbul

Karşılaşmanın oynandığı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'na kızı Yaz Yıldırım ile gelen Aziz Yıldırım'ı, Ali Koç karşıladı.

Birbirlerine sarılarak bir süre sohbet eden Koç ve Yıldırım, karşılaşmayı birlikte takip etti.

Partizan'ı çalıştıran Fenerbahçe Beko'nun eski başantenörü Zeljko Obradovic de yanına gittiği Aziz Yıldırım'a sarılarak hasret giderdi.

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