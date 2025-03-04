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Spor, Basketbol

Fenerbahçe Beko deplasmanda Paris Basketbol'u mağlup etti

THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasının erteleme maçında Fenerbahçe Beko, Fransa temsilcisi Paris Basketbol'u deplasmanda 87-83 yendi.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 04.03.2025 - Güncelleme : 04.03.2025
Fenerbahçe Beko deplasmanda Paris Basketbol'u mağlup etti Fotoğraf: Mustafa Yalçın/AA

İstanbul

Fenerbahçe Beko, ligdeki 18. galibiyetine ulaştı.

Maç boyunca toplamda 50 ribaunt alan sarı-lacivertli takım, özellikle kazandığı 30 hücum ribaunduyla rakibine önemli bir üstünlük kurdu.

Fenerbahçe Beko, 39 üç sayılık atıştan 12'sini sayıya çevirdi.

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