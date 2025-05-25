Olympiakos, THY Avrupa Ligi'nde üçüncü oldu
Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'inde Yunan derbisinde Olympiakos, Panathinaikos AKTOR'u 97-93 yenerek üçüncü oldu.
Abu Dhabi
Karşılaşmaya 7-0'lık seriyle başlayan Olympiakos, 6. dakika içinde Peters'ın üç sayılık basketiyle farkı çift hanelere çıkardı: 20-10. Peters'ın üst üste sayılarıyla 8. dakikada 15 sayılık (29-14) üstünlük yakalayan Olympiakos, ilk çeyreği 33-20 önde tamamladı.
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İkinci çeyrekte Panathinaikos AKTOR, Lessort ve Cedi Osman'ın sayılarıyla farkı 13. dakikada 4'e kadar düşürdü: 36-32. Kenardan gelen Lee ile tekrar kontrolü eline alan Olympiakos, 17. dakikada tekrar farkı çift haneye yükseltti: 52-42. Olympiakos, soyunma odasına 57-46 üstün gitti.
Üçüncü çeyrekte Panathinaikos AKTOR, Ömer Faruk Yurtseven ve Cedi Osman'ın basketleriyle farkı 26. dakikada 7'ye (67-60) çekse de Olympiakos, Vezenkov'un basketleriyle son periyoda da çift haneli farkı koruyarak girdi: 75-64.
Son çeyrekte Wright ile etkili olan Olympiakos, son 5 dakikaya 89-74 üstünlükle girmeyi başardı. Son bölümde Panathinaikos AKTOR, Ömer Faruk Yurtseven ve Kalaitzakis'in basketleriyle bitime 4 saniye kala farkı 2'ye çekti: 95-93. Kalan bölümde taktik faullerde hata yapmayan Olympiakos, maçı 97-93 kazanarak üçüncülüğü elde etti.
Başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos AKTOR ise organizasyonu dördüncü sırada bitirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.