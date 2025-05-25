Fenerbahçe, ikinci kez Avrupa basketbolunun zirvesinde
Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Fenerbahçe Beko, Fransa'nın Monaco ekibini 81-70 yenerek Avrupa şampiyonu oldu.
Ankara
Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nde 2024-2025 sezonunu şampiyonlukla tamamlayarak, Avrupa'nın en büyük kupasını ikinci kez müzesine götürdü.
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Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de gerçekleşen Dörtlü Final'de Etihad Arena'da önce Panathinaikos AKTOR'u, sonra da finalde Monaco'yu yenen sarı-lacivertliler, Avrupa şampiyonu oldu.
Kupayı 2017'de de kazanan Fenerbahçe, böylece ikinci kez bu organizasyonda şampiyonluğa ulaşmış oldu.
Türk basketbolunun Avrupa'da 17'inci, Fenerbahçe Kulübünün 6'ncı kupası
Fenerbahçe Beko'nun zaferiyle Türk basketbolu, Avrupa kupalarındaki 17. kupasına kavuştu.
THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes'ten sonra Fenerbahçe Beko da 2. kez şampiyonluk sevinci yaşadı.
Böylece erkeklerde Anadolu Efes'in 3, Fenerbahçe'nin 2, Beşiktaş, Galatasaray, Darüşşafaka ve Bahçeşehir Koleji'nin birer kez, kadınlarda ise Fenerbahçe'nin 4, Galatasaray'ın 3, Yakın Doğu Üniversitesi'nin bir defa Avrupa kupası şampiyonluğu oldu.
Fenerbahçe, 17 kupanın 6'sını Türkiye'ye getiren kulüp olmayı başardı. Kadınlarda 4 Avrupa kupası bulunan Fenerbahçe'nin, erkeklerde de kupa sayısı 2'ye çıktı.
Bu sezon Türkiye'ye kazandırılan iki kupayı da Fenerbahçe elde etti. Kadın takımı Süper Kupa'yı alırken, erkek takımı Avrupa Ligi zaferini elde etti.
Son 5 sezonda 3. zafer
Türk basketbolu, Avrupa'nın kulüpler seviyesindeki en büyük basketbol organizasyonunda son 5 yılda 3. kez şampiyon oldu.
2021 ve 2022'de Anadolu Efes kupayı müzesine götürürken, 2025'te de Fenerbahçe Beko bu mutluluğu Türkiye'ye yaşattı.
Jasikevicius tarihe geçti
Fenerbahçe Beko Başantrenör Sarunas Jasikevicius, Avrupa basketbol tarihine geçti.
2001'den bu yana tek isim altında oynanan 25 yıllık Avrupa Ligi tarihinde hem başantrenör hem de oyuncu olarak kazanan ilk isim Jasikevicius oldu.
Jasikevicius, bu kupayı oyunculuk döneminde 2003, 2004, 2005 ve 2009'da olmak üzere 4 kez kazanmıştı. Ayrıca Litvanyalı başantrenör, antrenörlük kariyerinin ilk Avrupa kupası zaferini de Fenerbahçe Beko'yla yaşadı.
Mike James kaybetmeye devam ediyor
Monaco'nun en büyük hücum gücü ABD'li yıldızı Mike James, THY Avrupa Ligi'ndeki kupa hasretini yine sonlandıramadı.
Daha önce CSKA Moskova, Baskonia ve Monaco'yla birer kez Dörtlü Final oynayan 2024 yılının MVP'si, 4. kez yer aldığı bu organizasyonda bu kez finalde yenilgi yaşadı.
Fenerbahçe ve Olympiakos taraftarları arasında tartışma çıktı, Ali Koç taraftarın yanına gitti
Pota arkası tribününde yan yana oturan Fenerbahçeli ve Olympiakoslu taraftarlar arasında tartışma çıktı.
İki taraftar grubu da birbirleri aleyhine tezahüratlar yapınca, pota arkası tribününde arbede yaşandı. Tartışmanın uzun süre devam etmesi üzerine Fenerbahçe Kulübü Başkanı Koç, taraftarların olduğu bölüme, sarı-lacivertli yönetici Sertaç Komsuoğlu ile gitti. Başkan Ali Koç, gerekli güvenlik önlemleri alınana kadar o bölgeden ayrılmayarak, taraftarın yanında durdu.
Ali Koç şampiyonluğu yöneticilerle kutladı
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç şampiyonluğu büyük bir coşkuyla kutladı.
Maçı saha içi koltuklarında oğluyla izleyen Koç, maçın bitimine doğru fark açılında sarı-lacivertli yöneticilerle sarmaş dolaş olarak büyük mutluluk yaşadı.
Ali Koç oyuncuları ve teknik heyeti de tek tek tebrik etti.
Şampiyon Fenerbahçe Beko kupasını aldı
Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 2024-2025 sezonunun şampiyonu olan Fenerbahçe Beko, şampiyonluk kupasını kaldırdı.
Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki Etihad Arena'da gerçekleşen Dörtlü Final'in finalinde Monaco'yu 81-70 yenen Fenerbahçe Beko, maçtan sonra düzenlenen törenle kupasını aldı.
Sarı-lacivertli takımın kupasını, takım kaptanlarından Melih Mahmutoğlu, jest yaparak Marko Guduric'e verdi. Kupa, Sırp basketbolcunun ellerinde yükseldi.
Başantrenör Sarunas Jasikevicius şampiyonluk kutlamasını başkan Ali Koç'la sarılarak yaşadı.
MVP Nigel Hayes-Davis
Final maçının En Değerli Oyuncusu (MVP) Fenerbahçe Beko'nun ABD'li yıldızı Nigel Hayes-Davis oldu.
Finali 23 sayı, 9 ribaunt, 1 asistle tamamlayan ve 30 verimlilik puanı alan Hayes-Davis, MVP ödülünü maç sonu aldı. MVP'yi organizasyonu takip eden gazetecilerin oyları belirledi.
Maçtan dakikalar
Final karşılaşmasına iki takım da sert savunmalarla başladı. Dış şutlarda etkili olan Monaco, Mike James'in üst üste sayılarıyla ilk 4 dakikayı 13-4 önde geçti. Melli, Badlwin ve Tarık Biberovic'in oyuna girmesiyle daha iyi oynayan sarı-lacivertliler, çeyrek sonunda farkı 2'ye indirdi: 20-18.
Fenerbahçe Beko, ikinci çeyreğin başında Baldwin'in 3 sayılık basketiyle 21-20 öne geçti. Diallo'nun basketleriyle 7-0'lık seri yakalayarak 14. dakikada 27-21'lik üstünlük kuran Monaco, Fenerbahçe'ye mola aldırdı. Diallo'nun 3 sayılık basketiyle 16. dakikada farkı 9'a (32-23) çıkaran Monaco karşısında 7-0'lık seri bulan sarı-lacivertliler, devrenin bitimine 46 saniye kala Birch'in basketiyle farkı 2'ye çekti: 32-30. Devre sonunda oyunun kontrolünü tamamen eline alan Fenerbahçe Beko, Hall'ın basketleriyle soyunma odasına 35-33 üstün gitti. Fenerbahçe Beko, son 4 dakikada 12-1'lik seri yakalayarak öne geçti.
Üçüncü çeyrekte hücum ribaundlarında etkili olan ve çok fazla serbest atış çizgisine giden Monaco, 26. dakikada Mike James'in sayılarıyla tekrar skor üstünlüğünü ele geçirdi: 43-42. Baldwin'in üst üste basketleriyle 27. dakikada 48-43'lük üstünlük yakalayan Fenerbahçe Beko, final periyoduna 54-51 önde girdi.
Final periyodu büyük çekişmeye sahne oldu. Sert savunmasıyla adeta potayı rakibine göstermeyen Fenerbahçe Beko, 8-0'lık seriyle 33. dakikada farkı çift hanelere taşıdı: 51-62. Mike James ve Strazel ile maça ortak olmaya çalışan Monaco, bitime 2 dakika kala farkı 5'e indirdi: 64-69. Son bölümde hata yapmayan Fenerbahçe Beko, maçı 81-70 kazanarak şampiyonluğa ulaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm Fenerbahçe camiasını yürekten tebrik ediyorum
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde rakiplerini mağlup ederek şampiyon olan Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nı tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa'nın en önemli basketbol organizasyonu THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde rakiplerini mağlup ederek şampiyon olan ve hepimizi gururlandıran FB Basketbol takımını ve tüm Fenerbahçe camiasını yürekten tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan EuroLeague şampiyonu Fenerbahçe Beko için tebrik mesajı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Turkish Airlines EuroLeague finalinde Monaco'yu yenerek şampiyon olan Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nı kutladı.
Kurtulmuş, sosyal medya platformu hesabından yaptığı paylaşımda, "Turkish Airlines EuroLeague şampiyonu FB Basketbol'u ve tüm Fenerbahçe camiasını tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan EuroLeague şampiyonu Fenerbahçe Beko için tebrik mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Turkish Airlines EuroLeague finalinde Monaco'yu yenerek şampiyon olan Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nı kutladı.
Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Türk basketbolu için unutulmaz bir gece daha. THY EuroLeague finalinde Monaco'yu mağlup ederek Avrupa'nın zirvesine ikinci kez adını yazdıran Fenerbahçe Beko'yu yürekten tebrik ediyorum. Sarı-lacivertli camiayı, bu tarihi başarıya imza atan tüm oyuncuları, teknik ekibi ve emek veren herkesi kutluyor, ülkemize yaşattıkları bu büyük gurur için teşekkür ediyorum."
Kabine üyeleri, EuroLeague şampiyonu Fenerbahçe Beko'yu kutladı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla, Abu Dabi'de düzenlenen Turkish Airlines EuroLeague organizasyonunun final etabında Monaco'yu yenerek şampiyon olan Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nı kutladı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Fenerbahçe Beko'yu tebrik ederek, "THY Avrupa Ligi şampiyonu olan Fenerbahçe Beko'nun tüm oyuncularını ve yöneticilerini kutluyorum. Bizlere bu gururu yaşattığınız için teşekkürler." ifadelerini kullandı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da "EuroLeague zaferiyle bizi gururlandıran oyuncuları, teknik ekibi ve bu yolda takımını hiç yalnız bırakmayan büyük taraftarı yürekten tebrik ediyorum." paylaşımında bulundu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Şampiyona Selam" başlıklı paylaşımında, "THY Avrupa Ligi şampiyonu olarak göğsümüzü kabartan Fenerbahçe Beko'yu tebrik ediyorum." açıklamasını yaptı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Fenerbahçe Beko'yu tebrik ederek, "Turkish Airlines EuroLeague'de tarih yazarak şampiyon olan Fenerbahçe Beko'yu yürekten kutluyorum. Gurur duyduk." ifadesine yer verdi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise mesajında şunları kaydetti:
"Turkish Airlines EuroLeague finalinde rakibi Monaco'yu mağlup ederek bir kez daha basketbolda Avrupa'nın en büyüğü olan Fenerbahçe Beko'yu yürekten tebrik ediyorum. Sarı lacivertli kulübümüzün yöneticilerini, sporcularını ve taraftarlarını kutluyorum."
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Avrupa'nın en büyüğünün bir kez daha Fenerbahçe olduğunu belirterek, sözlerine şöyle devam etti:
"Turkish Airlines EuroLeague sezonunu şampiyon tamamlayan Fenerbahçe Beko'yu yürekten kutluyorum. Bu başarı, sadece bir spor zaferi değil; inancın ve emeğin ortak coşkusudur. Ülkemize bu gururu bir kez daha yaşatan tüm sporcularımızı, teknik ekibi ve büyük Fenerbahçe camiasını tebrik ediyorum."
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Fenerbahçe Beko'yu canı gönülden kutladığını kaydederek, "Bu başarıda emeği olan sporcuları, teknik heyeti ve tüm Fenerbahçe camiasını tebrik ediyorum." ifadesine yer verdi.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ise "Turkish Airlines EuroLeague şampiyonu Fenerbahçe Beko'yu tebrik ediyor, Ülkemize bu gururu yaşatan Sarı lacivert camiayı kutluyorum. Teşekkürler." mesajını paylaştı.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Abu Dabi'de düzenlenen Turkish Airlines EuroLeague organizasyonunun final etabında Monaco'yu yenerek şampiyon olan Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı için tebrik mesajı yayımladı.
Bakan Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Turkish Airlines EuroLeague 2024-2025 sezonunu şampiyon olarak tamamlama başarısı gösteren Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nı tebrik ederim. Ülkemizin, kulüpler bazında kazandığı en büyük zafer olan Turkish Airlines EuroLeague şampiyonluk kupasını kendisi adına ikinci, ülkemiz adına ise dördüncü kez kazanan Fenerbahçe Beko'ya ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. Bu başarının gelmesinde emeği geçen başta sporcular olmak üzere, teknik heyete ve istatistikçisinden malzemecisine kadar tüm ekibe şükranlarımı sunuyorum."
Aziz Yıldırım'dan THY Avrupa Ligi şampiyonu Fenerbahçe Beko'ya tebrik
Fenerbahçe Kulübünün eski başkanı Aziz Yıldırım, THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Fransa'nın Monaco ekibini 81-70 yenerek şampiyon olan Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nı tebrik etti.
Sarı-lacivertli takımı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kutlayan Yıldırım, "'Dünyanın en güzel takımı' ünvanını taraftarlarımızca hak etmiş, çok büyük emekler verilerek turnuvanın devleriyle yarışır pozisyona gelen ve 8 yıl önce ülkemize Avrupa'nın en büyük kupasını getiren Erkek Basketbol Takımımız Fenerbahçe Beko, bugün bu gururu camiamıza ve ülkemize bir kez daha yaşatmıştır. Bu büyük başarıya ulaşma yolunda, Başkan Sayın Ali Koç ve şube yöneticilerine, başantrenörümüz Sarunas Jasikevicius'a ve ekibine, emeği bulunan tüm oyuncularımıza ve profesyonellerimize teşekkür ediyor, bu başarının camiamıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
TBF ve TFF'den THY Avrupa Ligi şampiyonu Fenerbahçe Beko'ya kutlama mesajı
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Fransa temsilcisi Monaco'yu 81-70 yenerek şampiyon olan Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nı tebrik etti.
Federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada "THY Avrupa Ligi'nde 2024-2025 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan temsilcimiz Fenerbahçe Beko’nun teknik, idari ve oyuncu kadrosunu kutlarız." ifadelerine yer verildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'de Fransız ekibi Monaco'yu 81-70 mağlup ederek şampiyon olan Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nı kutladı.
TFF'den yapılan açıklamada, "THY Avrupa Ligi finalinde Fransız ekibi Monaco'yu 81-70 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan temsilcimiz Fenerbahçe Beko'yu içtenlikle kutlarız. 2016-2017 sezonunun ardından bir kez daha Avrupa Ligi Dörtlü Final'de Avrupa erkek basketbolunun zirvesine çıkarak ülkemize bu büyük gururu yaşatan sarı-lacivertli temsilcimizi tebrik eder, gelecek sezonlarda da üstün başarılarının devamını dileriz." denildi.
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