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Dışişleri Bakanı Fidan, Rusya Devlet Başkanı Putin tarafından kabul edildi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kabul edildi.

Can Efesoy  | 26.05.2025 - Güncelleme : 26.05.2025
Dışişleri Bakanı Fidan, Rusya Devlet Başkanı Putin tarafından kabul edildi Fotoğraf: Arda Küçükkaya/AA

Ankara

​​​​​​​Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Putin, Rusya'ya ziyarette bulunan Fidan'ı kabul etti.

26.05.2025

Yerel saatle 19.30'da başlayan görüşme sona erdi.

Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

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Görüşmede, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşı sona erdirmek amacıyla son dönemde yapılan girişimlerin yanı sıra 16 Mayıs'ta İstanbul'da gerçekleştirilen müzakerelerin ardından yaşanan gelişmeler ele alındı.

Görüşmede, ekonomi ve enerji alanındaki ikili konular hakkında da fikir alışverişi yapıldı.

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