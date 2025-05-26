Dışişleri Bakanı Fidan, Rusya Devlet Başkanı Putin tarafından kabul edildi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kabul edildi.
Ankara
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Putin, Rusya'ya ziyarette bulunan Fidan'ı kabul etti.
Yerel saatle 19.30'da başlayan görüşme sona erdi.
Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.
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Görüşmede, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşı sona erdirmek amacıyla son dönemde yapılan girişimlerin yanı sıra 16 Mayıs'ta İstanbul'da gerçekleştirilen müzakerelerin ardından yaşanan gelişmeler ele alındı.
Görüşmede, ekonomi ve enerji alanındaki ikili konular hakkında da fikir alışverişi yapıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.