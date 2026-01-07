Dolar
Spor, Basketbol

Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde yarın Dubai Basketbol'a konuk olacak

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 21. haftasında yarın Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai Basketbol ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

Ceren Aydınonat  | 07.01.2026 - Güncelleme : 07.01.2026
Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde yarın Dubai Basketbol'a konuk olacak

İstanbul

Coca Cola Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 19.00'da başlayacak.

Ligde bir maçı eksik olan Fenerbahçe Beko, 13 galibiyet ve 6 yenilgiyle 3. sırada bulunuyor.

Dubai Basketbol ise 9 galibiyet ve 11 mağlubiyetle 13. sırada yer alıyor.

Ligdeki son 4 maçından galibiyetle ayrılan Sarunas Jasikevicius yönetimindeki Fenerbahçe Beko, son olarak Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 88-80 yendi.

