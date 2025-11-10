EuroLeague'den Monaco'ya transfer yasağı
Fransız ekibi Monaco, mali düzenlemeleri ihlal ettiği gerekçesiyle kulübe yeni oyuncu ve antrenör kaydının yasaklandığını açıkladı.
İstanbul
Fransız kulübünden yapılan açıklamada, ekibin EuroLeague müsabakaları için yeni oyuncu veya antrenör kaydetmesini "geçici olarak" kısıtlayan yasağın tamamen prosedürel olduğu, yaptırım veya nihai karar olmadığı belirtildi.
Açıklamada "Kulüp, EuroLeague Basketbol ve diğer yönetim organları tarafından belirlenen tüm gereklilikleri her zaman tam şeffaflık ve iyi niyetle yerine getirdiğini vurgulamak ister. AS Monaco Basket, sağlam bir mali durum sürdürmüş ve tüm kurumsal ortaklarına karşı her türlü yükümlülüğünü zamanında yerine getirmiştir." denildi.
EuroLeague'den yapılan açıklamada ise Monaco'ya transfer yasağı getirilmesi sebebinin "gecikmiş borçlar, gerekli belgelerin sağlanamaması ve işbirliği eksikliğiyle ilgili" olduğu vurgulandı.