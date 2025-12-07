Dolar
Spor, Futbol

Monaco-Galatasaray maçını Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında 9 Aralık Salı günü oynanacak Monaco-Galatasaray maçını Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek.

Emre Doğan  | 07.12.2025 - Güncelleme : 07.12.2025
Monaco-Galatasaray maçını Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek

İstanbul

Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Fransa'nın Monako kentindeki II Louis Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmada Makkelie'nin yardımcılıklarını vatandaşları Hessel Steegstra ile Jan de Vries üstlenecek.

Müsabakanın dördüncü hakemliğini Hollandalı Allard Lindhout yapacak.

Karşılaşmada Belçika'dan Bram Van Driessche VAR, Almanya'dan Benjamin Brand ise AVAR olarak görev alacak.

