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Spor, Basketbol

Beşiktaş Icrypex Şampiyonlar Ligi'nde Rytas'ı konuk edecek

Beşiktaş Icrypex Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi H Grubu üçüncü maçında yarın Litvanya temsilcisi Rytas'ı konuk edecek.

Ercan Doğan   | 01.11.2021
Beşiktaş Icrypex Şampiyonlar Ligi'nde Rytas'ı konuk edecek

İstanbul

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Icrypex Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi H Grubu üçüncü maçında yarın Litvanya temsilcisi Rytas'ı konuk edecek.

Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'ndeki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Beşiktaş Icrypex grubundaki ilk iki maçında birer galibiyet ve yenilgi aldı. İlk maçında Hereda San Pablo Burgos'a deplasmanda 82-74 yenilen siyah-beyazlı ekip, geçen hafta ise dış sahada EWE Baskets Oldenburg'u 83-81 mağlup etti.

Rytas da ilk iki maçında siyah-beyazlı ekibe benzer bir performans göstererek birer galibiyet ve mağlubiyetle maçlarını tamamladı.

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