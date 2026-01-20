Dolar
Spor, Basketbol

Beşiktaş GAİN, Avrupa Kupası'nda yarın Buducnost VOLI'yi konuk edecek

Basketbol BKT Avrupa Kupası B Grubu'nun 15. haftasında Beşiktaş GAİN, yarın Karadağ temsilcisi Buducnost VOLI'yi ağırlayacak.

Emre Doğan  | 20.01.2026 - Güncelleme : 20.01.2026
Beşiktaş GAİN, Avrupa Kupası'nda yarın Buducnost VOLI'yi konuk edecek

İstanbul

BJK GAİN Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunda şampiyonluğu hedefleyen Beşiktaş, bu sezon çıktığı 14 maçta 10 galibiyet ve 4 mağlubiyet yaşadı.

Dusan Alimpijevic'in başantrenörlüğünü yaptığı siyah-beyazlı ekip, 10 takımın mücadele ettiği B Grubu'nda 15. haftaya ikinci sırada girdi.

BKT Avrupa Kupası'nda yaptığı 14 müsabakanın 9'unu kazanan ve 5'inden yenilgiyle ayrılan Buducnost VOLI ise averajla 3. basamakta yer aldı.

Beşiktaş, normal sezonun ilk yarısında Karadağ'da oynanan mücadelede sahadan 82-79 mağlup ayrılmıştı.

