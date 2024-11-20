Beşiktaş, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda yarın deplasmanda SL Benfica ile karşılaşacak
Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası K Grubu beşinci haftasında yarın Portekiz temsilcisi SL Benfica'ya konuk olacak.
İstanbul
Pavilhao Fidelidade Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 23.30'da başlayacak.
Grubunda geride kalan 4 maçın tamamını kazanan siyah-beyazlılar, zirvede yer alıyor.
SL Benfica ise bir galibiyet, 3 mağlubiyet ve averajla 3. sırada bulunuyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.