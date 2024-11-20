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Beşiktaş, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda yarın deplasmanda SL Benfica ile karşılaşacak

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası K Grubu beşinci haftasında yarın Portekiz temsilcisi SL Benfica'ya konuk olacak.

Süha Gür  | 20.11.2024 - Güncelleme : 20.11.2024
Beşiktaş, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda yarın deplasmanda SL Benfica ile karşılaşacak

İstanbul

Pavilhao Fidelidade Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 23.30'da başlayacak.

Grubunda geride kalan 4 maçın tamamını kazanan siyah-beyazlılar, zirvede yer alıyor.

SL Benfica ise bir galibiyet, 3 mağlubiyet ve averajla 3. sırada bulunuyor.

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