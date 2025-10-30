Dolar
Spor, Futbol

Fenerbahçe'den Beşiktaş derbisinin deplasman biletleriyle ilgili açıklama

Fenerbahçe Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 2 Kasım Pazar günü deplasmanda yapacakları Beşiktaş derbisinin tüm misafir takım biletlerinin Passolig üzerinden satılacağını duyurdu.

Emrah Oktay  | 30.10.2025 - Güncelleme : 30.10.2025
Fenerbahçe'den Beşiktaş derbisinin deplasman biletleriyle ilgili açıklama

İstanbul

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, Tüpraş Stadı'ndaki derbi için bin 914 bilet bulunduğu hatırlatılarak "Fenerbahçe'mizin deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçı için kulübümüze 7 bin 318 bilet talebi ulaşmıştır. Karşılaşma için ayrılan deplasman tribünü kapasitesi bin 914 kişi ile sınırlıdır. Camiamıza verdiğimiz tüm sözleri tutma kararlılığımızın aynı şekilde devam ettiğini her konuda olduğu gibi bu süreçte de şeffaflık ve adalet ilkelerimiz doğrultusunda hareket edeceğimizi tüm taraftarlarımıza bir kez daha bildiririz. Bilet satış sürecinde herhangi bir soru işareti oluşmaması adına, tüm biletler 31 Ekim 2025 saat 11.00’de http://passo.com.tr üzerinden satışa sunulacaktır. Bilet fiyatı 2 bin 250 liradır." ifadeleri kullanıldı.

