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Beşiktaş, ABD'li basketbolcu James Blackmon'u kadrosuna kattı

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, ABD'li şutör guard James Blackmon'u kadrosuna kattı.

Berad Büyük   | 23.10.2020
Beşiktaş, ABD'li basketbolcu James Blackmon'u kadrosuna kattı

İstanbul

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, ABD'li şutör guard James Blackmon'u kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki basketbolcuyla sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığı duyuruldu.

Blackmon, son olarak İtalya ekibi Dolomiti Energia Trento'da forma giymişti.

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