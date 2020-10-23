Beşiktaş, ABD'li basketbolcu James Blackmon'u kadrosuna kattı
Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, ABD'li şutör guard James Blackmon'u kadrosuna kattı.
İstanbul
Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, ABD'li şutör guard James Blackmon'u kadrosuna kattı.
Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki basketbolcuyla sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığı duyuruldu.
Blackmon, son olarak İtalya ekibi Dolomiti Energia Trento'da forma giymişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.