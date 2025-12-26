Basketbolda Haftanın programı

İstanbul
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre liglerde haftanın programı şöyle:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Bugün:
19.00 TOFAŞ-Bahçeşehir Koleji (TOFAŞ)
Yarın:
13.00 Fenerbahçe Beko-Glint Manisa Basket (Ülker Spor ve Etkinlik)
15.30 Mersinspor-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Servet Tazegül)
18.00 Türk Telekom-Anadolu Efes (Ankara)
20.30 Galatasaray MCT Technic-Trabzonspor (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi)
28 Aralık Pazar:
13.00 Safiport Erokspor-Karşıyaka (Sinan Erdem)
15.30 Aliağa Petkimspor-Beşiktaş GAİN (ENKA)
18.00 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Bursaspor Basketbol (Gazanfer Bilge)
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Yarın:
13.00 BOTAŞ-Melikgazi Kayseri Basketbol (Ankara)
13.00 Dardanel Çanakkale Belediyespor-Çimsa ÇBK Mersin (Çanakkale Sporcu Gelişim Merkezi)
13.00 Fenerbahçe Opet-OGM Ormanspor (Fenerbahçe Metro Enerji)
16.30 Galatasaray Çağdaş Faktoring-Beşiktaş BOA (Sinan Erdem)
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi
Bugün:
17.00 Bulls Yatırım TED Ankara Kolejliler-Darüşşafaka Lassa (Gölbaşı)
Yarın:
14.45 Çayırova Belediyespor-MKE Ankaragücü Basketbol (Çayırova)
16.30 OGM Ormanspor-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (M. Sait Zarifoğlu)
28 Aralık Pazar:
13.00 Pizzabulls Cedi Osman Basketbol-Finalspor (Gazanfer Bilge)
14.45 Fenerbahçe Koleji RAMS-Cemefe Gold Haremspor (Fenerbahçe Metro Enerji)
16.30 Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol-Konya Büyükşehir Belediyespor (Bandırma 17 Eylül Üniversitesi)
18.15 Gaziantep Basketbol-Kipaş İstiklalspor (Karataş Şahinbey)
29 Aralık Pazartesi:
20.00 Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor-iLab Basketbol (Kocaeli Atatürk)