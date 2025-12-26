Dolar
Spor, Basketbol, Dünyadan Spor

NBA'de Rockets, Lakers deplasmanında farklı kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, deplasmanda Los Angeles Lakers'ı 117-96 yendi.

Yunus Kaymaz  | 26.12.2025 - Güncelleme : 26.12.2025
NBA'de Rockets, Lakers deplasmanında farklı kazandı Fotoğraf: Jon Putman/AA

Londra

Altı oyuncunun çift hanelere ulaştığı Rockets'ta Amen Thompson, 26 sayıyla en skorer isim oldu. Kevin Durant 25 sayı ve 8 asist, Alperen Şengün ise 14 sayı ve 12 ribauntla galibiyete katkıda bulundu.

Milli basketbolcu, Lakers'ın ilk beşinin toplam ribaunt sayısı kadar ribaunt aldı.

Üst üste üçüncü mağlubiyetini elde eden Lakers'ta Luka Doncic 25, LeBron James ise 18 sayı kaydetti.

Doncic ve James, 3 sayı çizgisinden 11 atışta 4 isabet bulurken, takımın 16 top kaybının 9'u iki yıldızdan geldi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Spurs karşısında 2 haftada 3 mağlubiyet

San Antonio Spurs, deplasmanda Oklahoma City Thunder'ı 117-102 yenerek iki hafta içinde son şampiyon karşısında üçüncü galibiyetini aldı.

De'Aaron Fox'un 29 sayıyla oynadığı Spurs'te Victor Wembanyama 19 sayı, 11 ribaunt, Stephon Castle 19 sayı, 7 asistlik performans sergiledi.

Shai Gilgeous-Alexander'ın 22 sayı attığı Thunder'da ise Isaiah Hartenstein 13 sayı, 12 ribaunt, Chet Holmgren 10 sayı, 12 ribauntla parkeden ayrıldı.

Spurs üst üste 8. galibiyetini alırken, Thunder bu sezon 5. mağlubiyetini yaşadı.

Jokic, 56 sayıyla takımını sırtladı

Denver Nuggets, All-Star yıldızı Nikola Jokic'in 56 sayı, 16 ribaunt, 15 asistle "triple double" yaptığı maçta Minnesota Timberwolves'u uzatmada 142-138 mağlup etti.

Nuggets'ta Jamal Murray 35 sayı, 10 asist, Tim Hardaway Jr. 19, Spencer Jones 12 sayıyla oynadı.

Timberwolves'ta Anthony Edwards'ın 44, Julius Randle'ın 32 sayılık çabası mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

