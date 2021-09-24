Dolar
8.83
Euro
10.36
Altın
1,756.30
ETH/USDT
3,105.00
BTC/USDT
44,958.00
BIST 100
1,386.87
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, Atatürk Havalimanında devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Şanlıurfa Karahantepe'yi ziyaretinde açıklamalarda bulunuyor. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Edirne'de AK Parti İl Başkanlığında konuşuyor.
logo
Spor, Basketbol

Basketbol Süper Ligi'nin galibiyet oranı bakımından en başarılısı Anadolu Efes

ING Basketbol Süper Ligi'nde 15 şampiyonlukla en fazla mutlu sona ulaşan Anadolu Efes, normal sezonlarda yakaladığı yüzde 81,7'lik galibiyet oranıyla da bu sene mücadele edecek ekipler içinde en başarılı takım konumunda bulunuyor.

Ali Korkmaz   | 24.09.2021
Basketbol Süper Ligi'nin galibiyet oranı bakımından en başarılısı Anadolu Efes

İzmir

İlk olarak 1966-1967'de 12 takımın katıldığı Basketbol Süper Ligi'nde 56. sezona kadar 83 farklı ekip yer aldı. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın tüm sezonlarda bulunduğu ligde, ligin yeni ekipleri Yukatel Merkezefendi Belediyesi ve Semt77 Yalovaspor ilk defa mücadele edecek.

Bu sezon mücadele edecek ekiplerden Beşiktaş 53, Pınar Karşıyaka 49, Anadolu Efes 43, TOFAŞ 36, Türk Telekom 28, Darüşşafaka 25, Gaziantep Basketbol 9, Büyükçekmece Basketbol 6 ve Bahçeşehir Koleji ile Afyon Belediyespor 3, Bursaspor 2, Aliağa Petkimspor ise bir kez daha önce ligde yer aldı.

1983-1984 sezonunda play-off uygulamasının başladığı ligde, 1981-1982'ye kadar maçlar berabere de bitebiliyordu.

En iyi galibiyet oranı Anadolu Efes'te

Geride kalan 55 sezonun 43'ünde mücadele eden Anadolu Efes, yaşadığı 15 şampiyonluğun yanında yakaladığı yüzde 81,7'lik galibiyet oranıyla ligde mücadele edecek ekipler içinde normal sezonda en başarılı takım konumunda bulunuyor.

Normal sezonda bin 113 maça çıkan Anadolu Efes, bu karşılaşmalarda 909 galibiyet, 201 mağlubiyet ve 3 beraberlik aldı.

Anadolu Efes'i galibiyet oranında yüzde 67,7 ile Fenerbahçe, yüzde 59,1 ile Galatasaray takip ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 106 milyon 893 bin 726'ya yükseldi
Bakan Koca, ekiplerin Kovid-19'a karşı soğan tarlalarındaki aşılama çalışmalarını paylaştı
ABD'deki Delta varyantı Kovid-19'un son büyük varyantı olabilir
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 27 bin 844 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 217 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Basketbol Süper Ligi'nin galibiyet oranı bakımından en başarılısı Anadolu Efes

Basketbol Süper Ligi'nin galibiyet oranı bakımından en başarılısı Anadolu Efes

Basketbolda şampiyonluk rekoru Aydan Siyavuş'ta

Basketbol Süper Ligi 56 yaşına giriyor

Türk basketbolunun ilkleri, rekorları, unutulmazları

Türk basketbolunun ilkleri, rekorları, unutulmazları
Potada maçlar 13 salonda oynanacak

Potada maçlar 13 salonda oynanacak
Erman Kunter, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı

Erman Kunter, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı