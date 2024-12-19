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Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ilk grup aşaması tamamlandı

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ilk grup aşaması tamamlanırken, 4 Türk ekibinin son 16 turu için oynayacağı play-in'deki rakipleri belli oldu

Ali Korkmaz  | 19.12.2024 - Güncelleme : 19.12.2024
Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ilk grup aşaması tamamlandı

İzmir

Organizasyonda ilk aşamadaki gruplarını lider tamamlayan İspanya'dan BAXI Manresa, La Laguna Tenerife, UCAM Murcia ve Unicaja, Yunanistan'dan AEK, Çekya'dan ERA Nymburk, Almanya'dan FIT/One Wurzburg ile Litvanya'dan Rytas Vilnius doğrudan son 16 turu grup aşamasına adlarını yazdırdı.

Gruplarını 2. ve 3. sırada bitirecek ekipler ise son 16 turuna kalmak için play-in'de mücadele edecek.

Play-in'de yer alacak Türk takımlarından Karşıyaka, Yunanistan'dan Promitheas Patras, Aliağa Petkimspor, İsrail'den Hapoel Holon, Galatasaray, Fransa'dan Saint-Quentin, Manisa Basket de Almanya'dan NINERS Chemnitz'le eşleşti.

İki galibiyete ulaşacak ekiplerin son 16 vizesi alacağı eşleşmede Türk takımları saha avantajıyla mücadele edecek.

Play-in'de ilk maçlar 7-8 Ocak 2025'te, ikinci müsabakalar 14-15 Ocak'ta, gerekirse üçüncü ve son karşılaşmalar 21-22 Ocak'ta oynanacak.

Play-in'de diğer eşleşmeler ve son 16 turu grup aşamasında oluşacak gruplar şöyle:

Nanterre 92 (Fransa)-Filou Oostende (Belçika)

Telekom Baskets Bonn (Almanya)-Pallacanestro Reggiana (İtalya)

Falco-Vulcano Szombathely (Macaristan)-Maccabi Ramat-Gan (İsrail)

Bertram Derthona Basket (İtalya)-Peristeri (Yunanistan)

Gruplar

I Grubu: FIT/One Wurzburg Basket (Almanya), AEK (Yunanistan), Karşıyaka-Promitheas Patras (Yunanistan) galibi, Bertram Derthona Basket (İtalya)-Peristeri (Yunanistan) galibi

J Grubu: Unicaja (İspanya), Rytas Vilnius (Litvanya), Galatasaray-Saint-Quentin (Fransa) galibi, Manisa Basket-NINERS Chemnitz (Almanya) galibi

K Grubu: La Laguna Tenerife, BAXI Manresa (İspanya), Aliağa Petkimspor-Hapoel Holon (İsrail) galibi, Telekom Baskets Bonn (Almanya)-Pallacanestro Reggiana (İtalya) galibi

L Grubu: ERA Nymburk (Çekya), UCAM Murcia (İspanya), Nanterre 92 (Fransa)-Filou Oostende (Belçika) galibi, Falco-Vulcano Szombathely (Macaristan)-Maccabi Ramat-Gan (İsrail) galibi

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