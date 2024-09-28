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Spor, Basketbol

Basketbol Gelişim Merkezi, kapılarını yarın açacak

Basketbol Gelişim Merkezi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek açılışla yarın hizmete girecek.

Bozhan Memiş  | 28.09.2024 - Güncelleme : 28.09.2024
Basketbol Gelişim Merkezi, kapılarını yarın açacak

İstanbul

Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki 10 bin kişilik ana salonda yapılacak tören, saat 17.00'de başlayacak.

Etkinlikler ve yetenek yarışmasının yapılacağı törende Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, 37. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası müsabakasında karşı karşıya gelecek.

Merkezde 5 spor salonu, sporcular için tasarlanan otel, müze, kütüphane ve Türkiye'nin ilk basketbol lisesi yer alıyor.

Basketbol Gelişim Merkezi, kadın ve erkek milli basketbol takımlarının yeni evi olacak.

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